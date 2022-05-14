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歐洲歌唱大賽烏克蘭奪冠 澤倫斯基：明年馬立波舉辦

中央社／杜林14日綜合報導
烏克蘭「卡路什樂團」14日贏得歐洲歌唱大賽冠軍。（美聯社）
烏克蘭「卡路什樂團」14日贏得歐洲歌唱大賽冠軍。（美聯社）

烏克蘭「卡路什樂團」今天憑藉一首感染力十足的作品贏得歐洲歌唱大賽。總統澤倫斯基盛讚烏克蘭音樂征服歐洲，還說將確保會有在馬立波舉辦歐洲歌唱大賽的一天。

法新社報導，「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）以一首結合烏克蘭民謠的歌曲「史蒂芬妮亞」（Stefania）擊敗24個競爭對手，在全球最大歌唱競賽贏得冠軍。

主唱普修克（Oleh Psiuk）在表演完的當下以英語高呼，「拜託幫幫烏克蘭和馬立波（Mariupol）！幫幫亞速鋼鐵廠（Azovstal）！」

分居亞季軍的分別是英國的山姆瑞德（Sam Ryder）以及西班牙的Chanel。

傳統上，贏得歐洲歌唱大賽冠軍的國家，就成為下一年的主辦國。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向這支贏得歐洲歌唱大賽的團體致謝。他在社群媒體臉書（Facebook）寫說：「我們的勇氣在世界留下印記，我們的音樂征服了歐洲。」

他說：「我們將確保會有在烏克蘭馬立波接待歐洲歌唱大賽的參與者和嘉賓的一天 。」

主唱普修克告訴法新社，親朋好友留守家鄉的同時，自己代表烏克蘭征戰歐洲歌唱大賽其實很不好過，尤其是團中有一位成員目前正在打仗捍衛基輔（Kyiv）。

「我們很擔心他，希望回國後能看到他安然無恙。」

英國首相強生（Boris Johnson）也在社群平台推特（Twitter）向烏克蘭道賀。他說：「恭喜烏克蘭贏得歐洲歌唱大賽冠軍。這除了清楚反映諸位的才華，也是對你們自由之戰堅毅的支持。」

他同時不忘向山姆瑞德喊話，說很驕傲他今晚替英國爭光。

來源：Eurovision Song Contest

烏克蘭 英國 社群媒體

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