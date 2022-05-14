俄議員威脅：核彈打到英國僅200秒 擊中芬蘭10秒

俄羅斯 總統普亭的親信、國會議員朱拉夫列夫據稱向電視台提到動用核武，稱可攜核彈頭的「撒旦2」（Satan-2）飛彈從俄國 飛地加里寧格勒打到英國 只需200秒。

英國「每日快報」報導，朱拉夫列夫（Aleksey Zhuravlyov）在「俄羅斯-1」（Russia-1）電視頻道節目大放厥詞，表示俄國「有絕對正當性」質疑芬蘭的存在，稱芬蘭現在還存在「應該感謝俄羅斯」。

他並說，不需要根據最新的軍事協議重新部署核武器，因為俄羅斯核武從目前部署地點就可以輕易擊中目標。

朱拉夫列夫聲稱，芬蘭是在美國的脅迫下同意加入北大西洋公約組織（NATO），而且只要俄國願意，就可以把美國轟成「核武灰燼」。

根據翻譯，朱拉夫列夫表示：「如果芬蘭想加入北約，那麼我們的目標絕對有正當性，那就是質疑這個國家是否應該存在，而這合情合理。」

「如果美國威脅我們的國家，那很好，我們有留給你們的撒旦2飛彈。如果你們認為俄羅斯不應該存在，那麼你們就會只剩下核灰燼。」

「芬蘭說它跟美國站在一起。好啊，那就一起啊。芬蘭可以做為一個國家存在，應該感謝俄羅斯。」

被問到是否要把核武器部署至俄國與芬蘭邊界，他回答：「為何要這麼做？不需要。」

他說：「我們可以從西伯利亞發射撒旦2進行攻擊，這時飛彈甚至可以射到英國。如果我們從加里寧格勒（Kaliningrad）發射...極音速飛彈抵達時間是200秒，所以來吧。」

朱拉夫列夫表示：「我們在芬蘭邊界不需要部署戰略武器，「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈可以在20秒就攻到芬蘭，甚至10秒。」

俄羅斯早已表示，將被迫對芬蘭決定加入北約採取「報復措施」，並於本週稍早表示會「毫不遲疑」地這麼做。

據稱朱拉夫列夫表示，芬蘭是被迫加入北約。「誰需要先動手？芬蘭人？他們不怕俄羅斯攻擊他們。當然，美國人遲早會強迫他們動手。就像他們強迫烏克蘭，他們也試圖強迫波蘭和羅馬尼亞。而且如同所見，他們成功了。」

他表示：「芬蘭不可能在加入北約後，跟以前一樣對待我們，這是不可能的，美國人會煽動他們挑釁。」