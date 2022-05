俄國外長：西方國家已對俄發動「全面混合戰爭」

英國 天空新聞報導,俄國 外交部長拉夫洛夫聲稱,西方國家已對俄國發動「全面混合戰爭」(total hybrid war)。

拉夫洛夫表示,難以預測與西方國家的衝突會持續多久,但表示西方國家試圖孤立俄國「注定失敗」。他說:「西方政治人物應該明白,試圖孤立我們國家是徒勞無功。」

拉夫洛夫也說,「俄國已盡全力避免衝突」,但對方「既然已下挑戰書」,「那我們接受挑戰」。

The West has announced a "total hybrid war on us" says Russian Foreign Minister Sergei Lavrov - adding that Russia 'has done everything to avoid a clash' but that a "challenge" has been issued so "we accept it".https://t.co/QfFtG4HqcL



