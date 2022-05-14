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西班牙擬立法允許有薪生理假 開歐洲先河

中央社馬德里14日綜合外電報導
西班牙政府打算成為首個允許女性向雇主請有薪生理假的歐洲國家。(Pexels)
西班牙政府打算成為首個允許女性向雇主請有薪生理假的歐洲國家。(Pexels)

西班牙政府打算成為首個允許女性向雇主請有薪生理假的歐洲國家，引發國內辯論，西班牙左派聯合政府及工會也因此意見分裂。

法新社報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）政府草擬的生育健康法案，預計加入生理假規定。該法案草案預料將在17日的內閣會議中通過。

西班牙平權部長孟蒂羅（Irene Montero）昨天在推特（Twitter）發文表示：「我們將在法律上承認經痛的女性有休假權利，費用由政府支付。」她隸屬桑傑士的聯合政府中極左派盟黨「我們可以」（Podemos）。

西班牙「國家報」（El Pais）和其他看過法案草案的媒體報導，法案將允許經痛嚴重的女性每月可請至少3天的有薪生理假；且若提出醫學證明，經痛格外影響行為能力的女性，生理假可延長至5天。

目前全球只有韓國和印尼等少數國家提供女性請生理假，沒有一國在歐洲。這項議題正在西班牙掀起爭議，一些政治人物和工會表示，這麼做可能造成女性在職場受到歧視，雇主將因而偏好雇用男性。

西班牙總工會（UGT）副秘書長安托南薩斯（Cristina Antonanzas）表示：「做這類決定務必要謹慎。」她指出，這可能間接衝擊到「女性進入勞動市場」。

不過，另個西班牙工會「工人委員會」（CCOO）則對法律提案表示歡迎，稱這是重大的「立法進步」，將使得直到現在一直被「忽視」的一項健康問題獲得承認。

曾任歐洲聯盟執行委員會（European Commission）預算主任、現任西班牙經濟部長卡爾維諾（Nadia Calvino）12日接受記者訪問，被問到相關爭議時表示：「政府絕不會採用造成女性受到歧視的措施。」她還說，政府正在研擬幾份草案。

歧視 醫學 預算

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