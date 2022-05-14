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沖繩回歸日本50周年 千人遊行高喊「不要美軍基地」

中央社／東京14日綜合外電
5月15日是沖繩縣1972年回歸日本50周年。（美聯社）
5月15日是沖繩縣1972年回歸日本50周年。（美聯社）

今年5月15日是沖繩縣1972年回歸日本50周年，官方明天將在沖繩與東京兩地同步舉行紀念儀式。在此之前，今天有約千人參與一場和平遊行，訴求打造沒有美軍基地的沖繩。

1945年日本軍隊在沖繩縣與美軍發生沖繩戰役，是第二次世界大戰期間太平洋戰爭傷亡最慘重的一場戰役；二次大戰結束後，沖繩被美軍暫管，直到1972年才回歸日本，美軍統治時間長達27年。

日本琉球新報報導，沖繩回歸當年雖然不少民眾期待能改變與日本本土之間的經濟差距，但也有民眾不滿回歸後持續過重的美軍基地負擔升高，讓1972年回歸日本前夕的沖繩輿論，分裂為「祝賀」與「抗議」。

明天下午2時起，日本政府與沖繩縣政府將在沖繩與東京兩地，以現場連線方式共同主辦沖繩回歸50周年紀念儀式。

首相岸田文雄與全國知事會會長平井伸治等人，將出席沖繩會場；日皇德仁夫婦將以視訊方式參與；眾議院與參議院議長、最高法院長官及美國駐日大使，將出席東京會場。

沖繩縣知事玉城鄧尼昨天談到舉辦紀念儀式的意義時說，希望能在回顧沖繩歷史、學習前人辛苦與智慧的同時，向外展現沖繩的變化歷程、熱愛和平的心、沖繩的自然與文化，以及沖繩將來的可能性。

日本放送協會（NHK）報導，就在沖繩回歸50周年前一天，當地民眾今天前往美軍普天間基地與嘉手納基地附近舉行「和平遊行」，訴求減輕沖繩縣的基地負擔。

沖繩市民團體與工會，每年配合5月15日回歸紀念日都會舉行和平遊行；不過前兩年受到疫情影響停辦，今年在縮小規模後時隔3年再度舉行。

今天的遊行從上午9時左右開始，民眾頭上綁著寫有「打造沒有美軍基地的沖繩」等字樣的頭巾，在美軍普天間基地及嘉手納基地附近遊行並呼口號，要求減輕沖繩的基地負擔等訴求。

日本 遊行 疫情

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