G7挺烏抗俄 英美法19國北馬其頓軍演秀肌肉

來自19國軍人5月在北約成員國北馬其頓共同演習，展示大型地面作戰能力。圖為傘兵降落操演。（圖取自twitter.com/ItalyinMKD）

中央社基輔13日綜合外電報導）法國13日表示，G7 「堅定團結」支持烏克蘭 ，直到烏克蘭抗俄取得「勝利」。美國、英國 、法國等19國約4500名軍人正在北馬其頓舉行軍演，向俄羅斯大秀軍事肌肉。

法國13日表示，七大工業國集團（G7）「堅定團結」支持烏克蘭。與此同時，英國呼籲提供基輔當局更多武器，以持續對俄國總統蒲亭形成壓力。

德國目前是七大工業國集團輪值主席國，七國外長正在德國勝地萬格爾斯（Wangels）舉行為期3天會議。

英國外相特拉斯（Liz Truss）出席G7第二天外長會議時表示：「此刻十分重要的是，我們提供烏克蘭更多武器並增加制裁，來持續對蒲亭（Vladimir Putin）形成壓力。」

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示，G7各國的意志「非常堅定團結」，將「長期繼續支持烏克蘭為主權而戰，直到獲勝為止」。

北大西洋公約組織（NATO）在歐洲展現軍力，數以千計來自19國的軍人參加軍演，以向俄羅斯總統蒲亭傳達訊息。

「2022快速反應演習」（Swift Response 22）正在北馬其頓舉行，有美國、英國、法國、義大利等盟國約4500名軍人參加。

這場軍演是為了向成員國和盟國展示北約的大型地面作戰能力。