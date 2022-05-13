瑞典：加入北約降低衝突風險 有利波羅的海各國

瑞典外交部長林德(右)今天說，瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）將可產生穩定作用，並有利於波羅的海周邊國家。圖左為瑞典國防部長胡爾特奎斯特。美聯社

瑞典 外交部長林德今天說，瑞典加入北大西洋公約組織 （NATO）將可產生穩定作用，並有利於波羅的海周邊國家。鄰國芬蘭領袖昨天已表態贊同加入北約。

林德（Ann Linde）向國會提交安全報告時告訴現場媒體：「瑞典加入北約將拉高軍事衝突門檻，進而在北歐發揮預防衝突的作用。」

安全報告內容指出，如果瑞典成為北歐或波羅的海周邊唯一沒有加入北約的國家，將更容易受到攻擊。報告也提到，一旦瑞典申請加入北約，可能引來莫斯科報復。

俄羅斯 入侵烏克蘭迫使瑞典和芬蘭放棄長期以來的不結盟政策，公開選邊站。自1949年美國領導的北約成立以來，兩國一直尚未加入。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）和總理馬林（Sanna Marin）12日表示，該國與俄羅斯有1300公里的共同邊界，過去也有許多歷史糾葛，芬蘭必須「立即」申請加入北約。

外界普遍認為，瑞典即將跟進芬蘭，最快可能於16日提出加入申請。

瑞典國防部長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）也說：「如果瑞典決定尋求加入北約，可能就必須應對俄方反應。」

胡爾特奎斯特說：「請容我聲明，在這種情況下，我們會準備好應對任何（俄方）反彈。」