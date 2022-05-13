北韓35萬人發燒已有死亡病例 美助籌31億元國際抗疫

根據白宮高階官員，美國在第二次全球新冠疫情峰會前，協助籌集逾31億美元的國際抗疫承諾。美聯社

白宮高階官員表示，美國在第二次全球新冠疫情 峰會前，為國際抗疫，協助籌集超過31億美元的資金。另在北韓 ，新冠疫情可能很嚴重，35萬人出現發燒症狀，已通報首例新冠死亡案例。

美國、貝里斯、德國、印尼和塞內加爾12日共同主辦這場線上峰會，討論終結疫情的措施，並為未來可能面臨的健康威脅未雨綢繆。

這次峰會以去年9月第一次峰會中作出的努力和承諾為基礎，包括幫助更多民眾接種疫苗、向高風險族群提供檢測 和治療、擴大對醫療人員的保護，以及為防堵疫情籌資。

官員說：「迄今為止，峰會已得到超過31億美元的資金承諾，這還不包括今年其他時間籌措的資金」。他沒有透露資金來源，但表示美國國會須批准更多資金。

另外，北韓中央通訊社13日報導，北韓至少有一名新冠感染確診案例死亡，且近來有數十萬人出現原因不明的發燒症狀。這是新冠疫情開始以來，北韓首次證實疫情爆發，規模可能十分可怕。

根據報導，自4月底以來，北韓各地陸續傳出原因不明的發燒症狀，目前有18.78萬人正接受隔離治療。

報導也說，約有35萬人出現發燒症狀，光是12日就新增1.8萬個案例。到目前為止，其中約16.22萬人接受治療，但報導沒有說明多少人的新冠檢測結果驗出陽性反應。報導指出，已有至少六個出現發燒症狀的人死亡，其中一例證實確診Omicron變種病毒。

北韓領導人金正恩12日宣布實施層級最高的國家緊急狀態和下令封鎖國境後，前往視察防疫指揮中心，以了解情況和因應措施。