我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

衛報：智利女記者報導途中竟遭「槍擊頭部」慘死

編譯張君堯／即時報導
智利一名記者5月1日報導勞動節遊行時竟遭街頭小販朝頭部開槍，最終更因傷勢過重死亡，凸顯該國針對記者暴力行為的問題。（美聯社）
智利一名記者5月1日報導勞動節遊行時竟遭街頭小販朝頭部開槍，最終更因傷勢過重死亡，凸顯該國針對記者暴力行為的問題。（美聯社）

智利一名記者5月1日報導勞動節遊行時竟遭街頭小販朝頭部開槍，最終更因傷勢過重死亡，凸顯該國針對記者暴力行為的問題。

衛報報導，死者為29歲的記者桑多瓦爾（Francisca Sandoval），當時他在首都聖地亞哥市中心的「巴里奧梅格斯廣場」（Barrio Meiggs）報導勞動節遊行，期間突有一群男子與遊行者進行對峙、隨後更直接開火。

當時一顆子彈射穿桑多瓦爾的面罩擊中頭部，被送醫後仍傷重不治，另外還有兩名記者在事件中受傷。桑多瓦爾工作的獨立媒體機構「Señal 3 La Victoria」在推特上寫道「桑多瓦爾沒有離開我們，他們謀殺了她，通過這些話，我們確認親愛的桑多瓦爾的死訊，我們會想念你，並會盡一切可能找到真相」。

槍擊案發生兩天後，41歲的納蘭霍（Marcelo Naranjo）因涉嫌謀殺、非法攜帶槍支和在公共場合無正當理由開槍而被捕。桑多瓦爾死後，智利檢察官將對這些指控進行審查。

桑多瓦爾是自前總統皮諾切特（Pinochet）獨裁統治以來智利首位因公殉職的記者，上一次發生這類事件為1986年的記者卡拉斯科（José Carrasco），在企圖謀害獨裁者失敗後的幾天內被從家中綁架，三個小時後人們發現他的屍體布滿子彈孔，且毀容得連他的妻子都無法正確辨認。

在本月稍早由無國界記者組織（RSF）發布的「2022年世界新聞自由指數」中智利跌至第82位，不過仍在南美洲排名第5，該報告強調智利媒體所有權的壓倒性集中。智利大學新聞系主任穆尼奧斯（Carolina Muñoz）表示「智利正經歷著暴力的困難時期，尤其是針對媒體的暴力行為。這在2019年的抗議活動中很明顯，當時我們看到記者在工作時如何受到追捕，我們還看到如何組建團體以針對記者」。

遊行 勞動節 指數

上一則

北韓Omicron疫情爆發 單日1.8萬人疑確診、6人死亡

下一則

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

延伸閱讀

新科技辨識指紋 相隔31年 謀殺冷案破案

新科技辨識指紋 相隔31年 謀殺冷案破案
接受衛報訪問 陳建仁認了：政府快篩準備不足

接受衛報訪問 陳建仁認了：政府快篩準備不足
衛報：拜登擔心普亭「找不到出路」、正在想下一步

衛報：拜登擔心普亭「找不到出路」、正在想下一步
愛國精神從小培養？俄幼稚園童裝扮成「Z字坦克」遊行

愛國精神從小培養？俄幼稚園童裝扮成「Z字坦克」遊行

熱門新聞

俄國總統普亭與據信為其情婦、奧運韻律體操金牌得主艾莉娜．卡巴耶娃。路透

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

2022-05-09 16:15
衛星影像顯示六日的亞速鋼鐵廠。美聯社

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

2022-05-07 08:59
北韓領導人金正恩。（美聯社）

有大事發生？北韓傳「國家級問題」 下令全國封鎖

2022-05-10 20:50
馬斯克回嗆俄國聯邦太空總署署長。(美聯社)

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

2022-05-09 11:40
俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行慶祝二戰勝利77周年「勝利日」大閱兵，俄國總統普亭(中)在閱兵大典發表簡短談話。（路透）

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

2022-05-09 04:35
老馬可仕（後排右）1981年以舞弊方式贏得總統大選，6月30日就職後拍攝官方全家福。後排左為馬可仕，前排左二為伊美黛，前排左一與右一是老馬可仕的女兒，前排右二是領養的女兒。（美聯社）

家族掠奪人民財富百億美元 馬可仕如何做到勝利在望

2022-05-07 12:33

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因