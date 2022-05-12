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北韓Omicron疫情爆發 單日1.8萬人疑確診、6人死亡

編譯張君堯／即時報導
北韓10日驚傳發生「國家級事件」，韓聯社12日更進一步指出北韓爆發新冠變種病毒Omicron疫情，光是12日就有1.8萬人出現發燒症狀，在已經死亡的6人中更有1人確定感染Omicron變種。（美聯社）
北韓10日驚傳發生「國家級事件」，韓聯社12日更進一步指出北韓爆發新冠變種病毒Omicron疫情，光是12日就有1.8萬人出現發燒症狀，在已經死亡的6人中更有1人確定感染Omicron變種。（美聯社）

北韓10日驚傳發生「國家級事件」，韓聯社12日更進一步指出北韓爆發新冠變種病毒Omicron疫情，光是12日就有1.8萬人出現發燒症狀，在已經死亡的六人中更有一人確定感染Omicron變種。。

北韓官媒朝鮮中央通訊社（KCNA）13日表示，北韓至少有一名確診感染新冠肺炎的人死亡，另有數十萬人出現發燒症狀，這代表北韓自疫情開始以來首次爆發感染的疫情可能具有「可怕的規模」。自4月下旬以來，一種不明來源的發燒「在北韓全國範圍內爆炸性蔓延」，目前約有18萬7800人正接受隔離治療。

朝鮮中央通訊社指出，大約有35萬人出現發燒跡象，其中僅在12日就有1.8萬報告出現症狀，到目前為止其中約有16萬2200人接受治療，但並未具體說明有多少人的新冠篩檢結果呈陽性。此外，有至少6名出現發燒症狀的人死亡，其中1人則確定感染Omicron變種病毒株。

北韓領導人金正恩12日宣布升高至「最嚴重國家緊急狀態」並下令全國封鎖，並在視察期間批評官員未能阻止新冠病毒的傳播，他表示「以首都地區為中心的發燒蔓延表明『防疫系統存在薄弱環節』」，並呼籲各省、市、縣封鎖區域，防止病毒進一步傳播。

隨後，金正恩還敦促公共衛生當局徹底觀察所有出現發燒症狀的患者，並制定治療方法、進一步加強國家的藥品供應措施。值得注意的是，在北韓12日宣布首例新冠確診後，金正恩在主持政治局會議時「首次戴著口罩出現在公眾面前」。

北韓 疫情 金正恩

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