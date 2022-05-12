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芬蘭和瑞典加入北約 盟國看好互惠互利

中央社巴黎12日綜合外電報導

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，將芬蘭和瑞典逼向北大西洋公約組織（NATO），這個軍事聯盟可能很快將迎接這兩個重量級夥伴，以威懾俄羅斯未來的侵略。

俄烏戰爭讓許多芬蘭人和瑞典人重新思考長久以來對加入北約的反感。芬蘭總統和總理今天聲明將立即申請加入北約。鄰國瑞典也考慮跟進。

芬蘭和瑞典自1994年以來，參與北約發起的和平夥伴（Partnership for Peace）計畫，加入北約在巴爾幹半島、阿富汗和伊拉克主導的維和任務。

在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對歐洲影響力擴張敵意日深之際，芬蘭和瑞典的加入擴大北約可動用的軍力。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員邁可（Leo Michel）說：「假如這兩個國家加入，將強化北約在北極、北歐和波羅的海的威懾力。」

「他們也能將和俄羅斯有關的地緣專長，運用在北約的決策過程。」

一旦芬蘭加入，芬蘭的軍力對北約將更為重要，因為目前為止，北約成員國和俄羅斯陸地邊界直接接壤的國家，只有拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞、波蘭和挪威。

一名要求匿名的歐洲官員表示：「多了1400公里的邊界要防衛。對北約來說，是不小的負擔。」

這也是北約自2004年波羅的海三國加入迄今最大規模的擴張。無論烏克蘭戰爭最後發展為何，普亭可能會將此視為對俄羅斯勢力範圍的再次侵門踏戶。

美國政治學家、曾經擔任美國中央情報局分析員的索爾金（Michael Shurkin）指出：「俄羅斯入侵證明普亭願意不顧國際規範，動用武力侵略。」

「另一場針對俄羅斯鄰國的戰爭不再難以置信。這是這些鄰國和他們盟友必須有所準備的重大可能性。」

尤其是芬蘭，芬蘭曾在1939年遭蘇聯侵略，似乎亟欲從集體防衛中獲益。根據北約創立條約第5條，針對任一成員國發動攻擊，均被視為對全體成員國的攻擊。

芬蘭國際事務研究所（Finnish Institute of International Affairs）全球安全首席研究員沙洛尼爾斯-巴斯特納克（Charly Salonius-Pasternak）表示，和瑞典一樣，「芬蘭將取得北約的核威懾力，這是芬蘭自身能力所不能及」。

一名歐洲資深外交官表示，在北約內部，這兩個新重量級成員可能加入「頗受歡迎」，沒人會拒絕他們。

法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）戰略研究部門主管尚簡-維梅（Jean-Baptiste Jeangene-Vimer）在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後即指出，這場戰爭「大幅強化北約的吸引力，因為它證明了不隸屬於北約將容易受到攻擊」。

「無論是個別或集體都將更強，而這正是普亭欲削弱的力量。」

美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天告訴MSNBC，芬蘭加入北約將是歷史性決定，北約納入芬蘭將不會太困難。

俄羅斯 瑞典 普亭

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