俄烏戰爭衝擊能源 MidCat天然氣管有望敗部復活

自從俄羅斯 入侵烏克蘭以來，西班牙再次呼籲在該國和法國間興建名為MidCat的大型天然氣 管線，讓歐洲不再依賴俄羅斯能源。

● MidCat是什麼？

這條全長190公里的法國南部到加泰隆尼亞的Midi-Catalonia（MidCat）管線最初於2003年開始研議，將把天然氣穿越庇里牛斯山（Pyrenees），從巴塞隆納北部的奧斯塔爾里奇（Hostalric）輸送到法國南部的巴爾拜拉（Barbaira）。

MidCat管線的目的是將天然氣從阿爾及利亞透過西班牙輸送到歐盟 其他地區。目前只有兩條小型天然氣管線連接著西班牙和法國。

但經過幾年的工作，這個計畫在2019年放棄，原因是兩國能源監管機構都質疑其對環境影響和獲利能力，因而拒絕這個項目。

● 為什麼要重新開始？

自從俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，歐盟一直誓言要終結對俄羅斯天然氣的依賴。俄羅斯目前供應歐盟近40%的天然氣需求。

透過過海運和管線從阿爾及利亞送達西班牙的天然氣，可以透過過MidCat輸送到歐洲其他地區。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）6日在巴塞隆納表示，MidCat管線對於歐盟減少依賴化石燃料和「終結克里姆林宮的勒索」非常重要。

● 有什麼障礙？

MidCat管線面臨幾個障礙，首先是2018年估計為4億4000萬歐元（4億6000萬美元）的巨額造價；另外，也需要3到4年才能興建完成。

法國駐西班牙大使卡薩（Jean-Michel Casa）3月接受巴塞隆納「先鋒報」（La Vanguardia）訪問時說，「不能把MidCat當作短期解決方案」。

● 有哪些支持？

盡管MidCat的實用性存在爭議，但仍獲得大量支持，尤其在西班牙，當局正敦促歐盟宣布這個項目符合「公眾利益」。

到目前為止，法國一直抱持較保留態度，但馬德里說，這種立場正在改變。

西班牙生態轉型部長黎貝拉（Teresa Ribera）表示，MidCat帶來了一種新的「風險和機會認知」。她說，巴黎「已經理解」Midcat「必須」建造。