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全球首例 立陶宛認定俄羅斯為恐怖主義國家

中央社維爾紐斯10日綜合外電報導
烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk，左）和挪威議會主席Masud Gharahkhani(右)8日在烏克蘭基輔的「俄烏戰爭烏克蘭陣亡衛士」紀念碑牆上獻花。美聯社
烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk，左）和挪威議會主席Masud Gharahkhani(右)8日在烏克蘭基輔的「俄烏戰爭烏克蘭陣亡衛士」紀念碑牆上獻花。美聯社

立陶宛國會今天發推文說，其成員一致通過決議，認定俄羅斯是支持和實施恐怖主義的國家。立陶宛此舉創下全球先例。立陶宛國會並認定，俄軍在烏國的行為構成種族滅絕罪行。

根據烏克蘭「戰略通訊和資訊安全中心」（Center for Strategic Communications and Information Security），立陶宛是第一個宣布俄國犯下恐怖主義行為的國家，但並非正式指控俄國犯下種族滅絕罪行的第一國，加拿大國會上月已通過相關動議。

美國全國公共電台（NPR）引述立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，立陶宛國會通過的決議指出，俄國武裝部隊與傭兵在烏克蘭犯下戰爭罪，包括在布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）、馬立波（Mariupol）、博羅江卡（Borodyanka）、霍斯托梅爾（Hostomel）等市鎮都發現其暴行。

決議文指出：「俄羅斯聯邦軍隊蓄意且系統性攻擊平民，是一個支持且犯下恐怖主義行徑的國家。」

決議文也認定「俄羅斯聯邦武裝部隊及俄國政治、軍事領導階層，對烏克蘭發動全面武裝侵略、戰爭…構成對烏克蘭人民的種族滅絕罪行」。

烏克蘭官員讚揚立陶宛此舉，烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）在社群媒體上貼文形容，這是一項「歷史性」的決議。

立陶宛 烏克蘭 俄國

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