我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州大峽島分校校長姚理查 以亞太裔身分為榮

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

泰國疫情趨緩降警戒 公衛部逐漸視為地方流行病

中央社曼谷9日專電

泰國COVID-19疫情趨緩，泰國政府今天將疫情警戒從4級降到3級。公共衛生部官員指出，泰國對COVID-19的態度將逐漸從大流行病（Pandemic）轉為地方性流行病（Endemic）。

泰國今天宣布新增6488個確診案例及55人死亡，累計達到433萬1338個確診案例以及2萬9143人死亡。

這是泰國連續第8天COVID-19每日確診案例低於1萬例，每日新增死亡人數連續第9天在百人以下，整體疫情是今年初變種病毒Omicron侵襲泰國以來最和緩的時候。

泰國公共衛生部今天宣布將疫情警戒從4級降到3級，降到3級後，民眾可以在有防疫措施的前提下進入娛樂場所及人潮多的地方。

公共衛生部設立的疫情警戒共分為5級，4級意味著政府可以決定是否要限制餐廳內用和飲用酒精飲品、限制民眾進入各種高風險場所、要求民眾避免在室外進行近距離接觸，並限制民眾參加群聚活動和搭乘公共交通工具等。

公共衛生部疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）表示，各府的確診人數和死亡人數都在下降中，泰國對COVID-19的態度將逐漸從大流行病（Pandemic）轉為地方性流行病（Endemic）。

受到Omicron影響，公共衛生部在今年1月6日將疫情警戒從3級升到4級，不過政府評估後認為Omicron對疫情影響還在可以控制範圍內，1月底將疫情警戒調降為3級

不過2月中旬確診數再度飆升，每日新增案例逼近2萬，公共衛生部2月21日再度宣布將疫情警戒從3級升為4級，呼籲民眾不要群聚，避免造訪人多的地方。

疫情 泰國 Omicron

上一則

馬可仕拿下足夠選票 篤定當選菲律賓總統

延伸閱讀

人體試驗告捷 泰國力拚年底前推出國產mRNA疫苗

人體試驗告捷 泰國力拚年底前推出國產mRNA疫苗
泰國擬隨機票 對國際旅客加收300泰銖觀光費

泰國擬隨機票 對國際旅客加收300泰銖觀光費
家庭假期

家庭假期
金宣虎甩墮胎爭議 現身機場遭粉絲包圍

金宣虎甩墮胎爭議 現身機場遭粉絲包圍

熱門新聞

衛星影像顯示六日的亞速鋼鐵廠。美聯社

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

2022-05-07 08:59
梅根（左）與哈利被唱衰在美國的人氣下滑，未來恐黯淡無光。（路透資料照片）

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

2022-05-02 17:11
老馬可仕（後排右）1981年以舞弊方式贏得總統大選，6月30日就職後拍攝官方全家福。後排左為馬可仕，前排左二為伊美黛，前排左一與右一是老馬可仕的女兒，前排右二是領養的女兒。（美聯社）

家族掠奪人民財富百億美元 馬可仕如何做到勝利在望

2022-05-07 12:33
俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行慶祝二戰勝利77周年「勝利日」大閱兵，俄國總統普亭(中)在閱兵大典發表簡短談話。（路透）

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

2022-05-09 04:35
馬斯克回嗆俄國聯邦太空總署署長。(美聯社)

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

2022-05-09 11:40
前巴西總統魯拉。（歐新社）

巴西前總統魯拉登上時代封面 稱澤倫斯基「自以為是」

2022-05-04 20:50

超人氣

更多 >
時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻

時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
房價高估73% 穆迪：全美97%城市房價因疫情推高

房價高估73% 穆迪：全美97%城市房價因疫情推高
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確