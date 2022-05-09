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菲大選開票逾六成 馬可仕遙遙領先 家族有望重返大位

編譯羅方妤／即時報導
菲律賓選務當局9日深夜公布的非官方即時計票結果，已開出的66%選票中，已故獨裁者老馬可仕獨子馬可仕拿下2170萬票，遙遙領先其他候選人。路透
菲律賓選務當局9日深夜公布的非官方即時計票結果，已開出的66%選票中，已故獨裁者老馬可仕獨子馬可仕拿下2170萬票，遙遙領先其他候選人。路透

菲律賓大選9日投票，美聯社報導，根據菲律賓選務當局9日深夜公布的非官方即時計票結果，已開出的66%選票中，已故獨裁者老馬可仕獨子馬可仕拿下2170萬票，比主要對手現任副總統羅貝多的1000萬票多出一倍以上。馬可仕將贏得壓倒性勝利。

正式開票結果最快10日出爐。馬可仕陣營有望包攬正副總統和多數國會席次等職務。菲國今年大選有逾6500萬民眾完成選民登記，創下新高，將選出正副總統等超過1萬8000名公職人員。這場大選被認為是決定菲國疫後經濟復甦和未來六年民主發展重要一役。

若馬可仕當選總統，將是菲國民眾1986年推翻老馬可仕後，馬可仕家族時隔36年再度入主菲國總統府馬拉坎南宮。

路透分析，馬可仕預期會採取強人風格執政，但不太可能像已故獨裁者老馬可仕。菲國總統杜特蒂已證明強人風格執政大受歡迎，杜特蒂為自己塑造冷酷、嚴肅又能將事情做好的領導者形象。

若馬可仕當選，他可能利用家族影響力，透過調動、任命以及在官僚體系、司法和其他重要機構的關係鞏固權力，並用他的陣營成員取代不聽話的人。馬可仕陣營預期也會在國會取得較多席次。

外交政策方面，菲國與美國長久的關係，不論誰上台都不致受到影響。馬可仕被認為是比較親近中國大陸的候選人，且可能受益於大陸帶來的經濟利益。他曾務實的承認菲律賓軍事上根本無法與大陸匹敵，因此預期不會對大陸採取更強硬立場。

經濟方面，馬可仕承諾優先考慮疫後經濟復甦，可能鎖定改革投資法規，減少繁瑣手續。他預計會延續杜特蒂政策，關注重要基礎建設專案等。

杜特蒂 投票 投資

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