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NHK民調：岸田內閣支持率升至55%

中央社東京9日專電
日本首相岸田文雄。美聯社
日本首相岸田文雄。美聯社

日本放送協會（NHK）最新民調顯示，岸田內閣支持率為55%，比上個月民調上升2個百分點。有關防疫對策，逾半數日本民眾認為恢復經濟活動是當務之急。

這項民調顯示，支持岸田內閣的民眾有55%，比上個月民調增加2個百分點。不支持岸田內閣者有23%，同上個月民調。

民眾被問及支持岸田內閣的理由，以選答「似乎比其他內閣好」者占43%，居最多。其次是「是自己支持的政黨的內閣」21%、「人品值得信賴」18%。

不支持岸田內閣的理由，以選答「政策不值得期待」者占37%，居最多。其次是「沒執行力」27%、「並非自己支持的政黨的內閣」18%。

有關日本政府針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫對策，民調顯示，回答「很肯定」者占11%、「還算肯定」49%、「不太肯定」28%、「毫不肯定」5%。

民眾被問及認為政府當務之急是「防疫情擴大」還是「恢復經濟活動」時，回答「防疫情擴大」者占38%、回答「恢復經濟活動」者占51%。

有關俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略，日本政府所採取的因應對策，回答「很肯定」者占8%、「還算肯定」占60%、「不太肯定」20%、「毫不肯定」4%。

日本對俄羅斯所採取制裁措施，將駐日的俄羅斯大使館外交官等8人驅逐出境。民調顯示，對此表示「很肯定」者占18%、「還算肯定」45%、「不太肯定」21%、「毫不肯定」6%。

隨著烏克蘭局勢的發展，物價有上漲的情況，日本政府決定採取緊急措施，包括擴大給石油業者補助金、給低收入育兒戶補助金等。對於這些緊急措施，民調顯示，回答「很肯定」者占11%、「還算肯定」46%、「不太肯定」28%、「毫不肯定」7%。

對於日本的防衛費（國防費）的看法，回答「應大幅增加」者占14%、「應增加一些」38%、「持平」29%、「應減少一些」4%、「應大幅減少」3%。

為了因應彈道飛彈等的攻擊，日本執政黨自由民主黨主張日本應擁有破壞敵方飛彈發射基地或指揮功能等的「反擊能力」。

對於日本是否應擁有反擊能力一事，民調顯示，回答「贊成」者55%、「反對」29%、「不予置評」16%。

日本 民調 防疫

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