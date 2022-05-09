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影／斯里蘭卡動亂加劇 議員擊傷民眾後飲彈自盡

中央社新德里9日專電
斯里蘭卡因經濟危機引起的社會動盪加劇，至少130餘人在示威衝突中受傷。(美聯社)
斯里蘭卡因經濟危機引起的社會動盪加劇，至少130餘人在示威衝突中受傷。(美聯社)

斯里蘭卡因經濟危機引起的社會動盪加劇，至少130餘人在示威衝突中受傷；此外，一名國會議員開槍射擊示威民眾之後，遭憤怒的民眾包圍，飲彈自盡。

印度時報」（Times of India）今天報導，即使斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已宣布緊急狀態，警方也開始實施宵禁，但無法阻止示威民眾走上街頭。

根據報導，示威民眾與政府的支持者在全國多處爆發肢體衝突，至少造成2人死亡、130餘人受傷。

報導並稱，執政黨國會議員阿圖科拉拉（Amarakeerthi Athukorala）在尼坦布瓦鎮（Nittambuwa）向兩名阻擋他座車的民眾開槍，之後逃到附近大樓躲藏。然而民眾緊追而至，阿圖科拉拉於是飲彈自盡。

另方面，斯里蘭卡總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）下午在推特宣布了辭職的消息。他在推特上說：「我已向總統遞出辭呈，立即生效。」

馬興達．拉賈帕克薩與總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩與是親兄弟，示威民眾要求2人都要下台，並歸還貪汙得來的國家財富。

基於地緣關係，印度媒體極為關注斯里蘭卡的政治局勢。

斯里蘭卡正面臨1948年獨立以來的最嚴重經濟危機，主因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創觀光業及移工匯款，導致政府無力償還外債，並暫停進口許多民生物資，導致物資缺乏及價格飆漲。

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