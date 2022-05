影／斯里蘭卡動亂加劇 議員擊傷民眾後飲彈自盡

斯里蘭卡因經濟危機引起的社會動盪加劇,至少130餘人在示威衝突中受傷;此外,一名國會議員開槍射擊示威民眾之後,遭憤怒的民眾包圍,飲彈自盡。

「印度 時報」(Times of India)今天報導,即使斯里蘭卡總統戈塔巴耶.拉賈帕克薩(Gotabaya Rajapaksa)已宣布緊急狀態,警方也開始實施宵禁,但無法阻止示威民眾走上街頭。

根據報導,示威民眾與政府的支持者在全國多處爆發肢體衝突,至少造成2人死亡、130餘人受傷。

報導並稱,執政黨國會議員阿圖科拉拉(Amarakeerthi Athukorala)在尼坦布瓦鎮(Nittambuwa)向兩名阻擋他座車的民眾開槍,之後逃到附近大樓躲藏。然而民眾緊追而至,阿圖科拉拉於是飲彈自盡。

#BREAKING | Sri Lanka ruling party MP Amarakeerthi Athukorala killed in violent clashes, allegedly after exchange of fire in Nittambuwa; Tune in #LIVE here - https://t.co/uJRFmgPTEb pic.twitter.com/1dOPGps5Zx