菲大選9日登場 馬可仕有望獲壓倒性勝利

菲律賓總統候選人、已故獨裁者老馬可仕之子馬可仕選民7日在馬尼拉郊區帕拉納圭市參加9日大選前最後一場競選集會。（Getty Images）

菲律賓總統大選9日登場，菲國民調 機構Pulse Asia Research最新民調顯示，已故獨裁者老馬可仕之子馬可仕支持度高達56%，領先對手現任副總統羅貝多33個百分點。馬可仕將贏得壓倒性勝利，成為老馬可仕1986年下台以來，首位以絕對多數當選的總統。

菲國這次大選將選出正副總統、參眾議員 、地方官員等1萬8000多個席次。由於菲國島嶼眾多，計票與數據傳送耗時，根據經驗，9日晚間官方計票數字不會馬上出爐，最快要到10日結果才會確定。

馬可仕7日晚間在馬尼拉郊區的最後一場造勢大會，展現驚人氣勢，現場萬頭攢動。37歲的瑪莉．歐拉戴夫說，她相信馬可仕可以團結國家，創造更多就業機會，讓菲律賓更美好。

不過，法新社報導，菲國部分教會領袖和政壇人士憂心，馬可仕若以過半票數當選總統，可能減弱民主制衡、加劇貪腐，甚至引發政府試圖修憲取消總統僅能擔任一任的限制。現任總統杜特蒂 等幾位菲國總統都曾試圖修憲，但缺乏國會支持。

馬可仕的競選活動經過嚴密控管，他不參加總統候選人辯論，也不太接受媒體採訪。馬可仕資金充裕，大舉在社交媒體鎖定年輕選民，他們根本不記得老馬可仕的暴力和貪腐統治。批評者指控馬可仕以假訊息打選戰，試圖改寫家族歷史。

與馬可仕結盟的副總統候選人、杜特蒂長女薩拉民調也遙遙領先對手。他們的強大聯盟和其他多個政治家族的支持，進一步提高馬可仕聲望。

菲國大選前幾天，維權人士和許多神父做出最後的努力，阻止馬可仕重返他成長的菲國總統府。58歲政治諷刺家、維權人士梅．潘納幫羅貝多拉票，她警告：「馬可仕當選將是另外六年的地獄。」