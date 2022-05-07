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美股周一會不會再大跌？緊盯這個「領先指標」

家族掠奪人民財富百億美元 馬可仕如何做到勝利在望

編譯李京倫／綜合報導
老馬可仕（後排右）1981年以舞弊方式贏得總統大選，6月30日就職後拍攝官方全家福。後排左為馬可仕，前排左二為伊美黛，前排左一與右一是老馬可仕的女兒，前排右二是領養的女兒。（美聯社）
老馬可仕（後排右）1981年以舞弊方式贏得總統大選，6月30日就職後拍攝官方全家福。後排左為馬可仕，前排左二為伊美黛，前排左一與右一是老馬可仕的女兒，前排右二是領養的女兒。（美聯社）

菲律賓總統大選9日投票，「外交政策」期刊報導，已故獨裁者之子馬可仕可望獲得壓倒性勝利，菲律賓將「回到未來」（goes back to the future）。

馬可仕的父親老馬可仕掌權20年，1986年被軍方支持的人民起義趕下台。他頒布戒嚴令後實施殘酷統治，關押並折磨數千人。他的妻子伊美黛在國家極度貧窮時收藏3千多雙鞋。估計馬可仕家族在執政時期總共掠奪100億美元公款。

不過，由於馬可仕已將父親獨裁統治重新定位為菲律賓的輝煌年代，所以對許多選民來說，這段過往似乎不算什麼。國際危機組織菲律賓事務高級分析家恩格爾布雷希特說：「戒嚴時代過去了，如果你去看人口統計數字，會發現記得戒嚴時期和反對馬可仕的多數是年長者。」

馬尼拉公關與政治溝通公司負責人吉爾曼告訴日經新聞：「馬可仕的選戰成功建立雙重標準：父親的罪過不會傳給兒子，父親的成就卻由兒子繼承，如果那稱得上成就的話。」

結構和科技因素也有助於馬可仕當選。共有10人參選總統，分散了票源，而且選民偏年輕，菲律賓7成人口不到40歲，戒嚴時代因而成了遙遠甚至不存在的記憶。

年輕世代對戒嚴時期不熟悉這一點，在社群媒體充分被利用，支持馬可仕的網友鼓吹一些流行的錯誤觀念和懷念老馬可仕統治的心態。恩格爾布雷希特說，這招「多年前就用來重新塑造馬可仕家族的形象」。

諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩告訴法新社，社群媒體的力量能改變認知，促成馬可仕勝選，「看來他要贏了，這種事會發生只有一個原因，就是歷史在我們眼前被竄改了」。

社群媒體 諾貝爾 投票

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