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氣候變遷加劇 皇帝企鵝面臨嚴重絕種風險

中央社 布宜諾斯艾利斯6日綜合外電報導
氣候變遷導致在南極洲凍原和冰冷海洋間漫遊的皇帝企鵝，面臨在未來30至40年內絕種的嚴重風險。路透
氣候變遷導致在南極洲凍原和冰冷海洋間漫遊的皇帝企鵝，面臨在未來30至40年內絕種的嚴重風險。路透

阿根廷專家警告，由於氣候變遷，在南極洲（Antarctica）凍原和冰冷海洋間漫遊的皇帝企鵝（emperor penguin），面臨在未來30至40年內絕種的嚴重風險。

皇帝企鵝是世界上最大的企鵝，也是南極洲特有以及僅有的兩種企鵝之一，牠們在南極冬季繁殖，需要在4月至12月間利用堅固海冰築巢撫育幼鳥。

如果海水太晚結冰或過早融化，皇帝企鵝家庭便無法完成其繁殖週期。

阿根廷南極研究所（Argentine Antarctic Institute，IAA）生物學家利伯泰利（Marcela Libertelli）對南極洲兩個棲息地總計1萬5000隻企鵝進行了研究。她說：「如果海水觸及還不會游泳且尚未長出防水羽毛的新生企鵝，牠們就會被凍死或溺死。」

在威德爾海（Weddell Sea）的哈雷灣（Halley Bay）棲息地就發生這樣的事，在這個第二大皇帝企鵝棲息地，3年來所有小企鵝都沒能活下來。

在南半球冬季期間的每年8月，利伯泰利與阿根廷南極科學考察站馬蘭比奧基地（Base Marambio）其他科學家每天騎雪地摩托車，在最低攝氏零下40度低溫行駛65公里，前往最近的皇帝企鵝棲息地。

到達後，他們計算小企鵝的數量、為牠們稱體重和測量，收集地理坐標，並採集血液樣本。他們還進行了航拍分析。

這群科學家發現，如果氣候變遷得不到緩解，皇帝企鵝將面對嚴峻未來。

利伯泰利告訴路透社：「預測表明，位在南緯60度和70度之間的棲息地將在未來數十年內消失；那就是，未來30、40年內。」

皇帝企鵝獨特之處包括其繁殖週期（reproductive cycle）為各類企鵝中最長。小企鵝出生後，父母其中一方會持續將牠置於兩腿間保暖，直到牠羽翼豐滿。

利伯泰利說：「任何物種消失都是地球的悲劇，不論大小，植物或動物，全都一樣。那是生物多樣性的損失。」

她說，皇帝企鵝的消失可能會對整個南極洲造成巨大衝擊，這個極端環境的食物鏈成員本來就比較少、鏈結也比較少。」

利伯泰利表示，世界氣象組織（World Meteorological Organization）4月初警告，「南極洲日益極端的溫度，加上異常降雨和冰層融化」，是個「令人擔憂的趨勢」，因為南極洲冰蓋（ice sheets）至少從1999年便開始減少。

南極洲旅遊業和漁業興起，影響磷蝦（krill）數量，也危及皇帝企鵝的未來，磷蝦是企鵝和其他物種的主要食物來源之一。

利伯泰利說：「觀光船隻往往對南極洲產生各種負面影響，漁業也一樣。要有更大管控，而我們也該考量未來，這很重要。」

氣候變遷 觀光 低溫

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