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印度當局指小米逃稅凍結逾7億資產 法院現宣布解除

記者林汪靜／即時報導

外媒報導，因觸犯印度外匯規管法律，印度中央執法局上周凍結了中國科技巨頭小米7.25億美元的銀行資產，小米反對，隨後發起訴訟，印度法院現已解除了對小米資產的凍結。

路透報導，印度執法局上周凍結了小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）7.25億美元的銀行資產，稱發現該公司以「特許權名義」非法向三個外國實體匯款。

印度中央執法局透露，他們在去年12月開始對小米的子公司和其他相關的中國企業進行調查，因為他們懷疑小米「向銀行提供誤導資訊並匯款至海外」，藉此逃稅。

消息人士指出，自2月以來，印度中央執法局一直在調查該公司，其中小米前印度負責人馬努·庫馬爾·賈因（Manu Kumar Jain）於4月13日被傳喚並接受訊問。

針對逃稅問題，小米印度官方發布聲明回應，小米印度所有營運活動都嚴格遵守當地的法律法規，所支付的版稅均用於印度版本產品中所使用的授權技術和智慧財產權。小米印度支付這類版稅是合法的商業行為，將與印度政府保持密切合作，以澄清任何誤會。

隨後，小米向印度南部卡納塔克邦高等法院提訴訟，反對印度政府的決定。5日，在聽取了小米律師的意見後，法官擱置了印度中央執法局的決定，消息人士說，解除凍結的條件是小米將向印度當局通報「特許權」使用費等資金轉移的情況。

據印度法院網站指出，此案將於12日再次開庭審理。

市場研究公司Counterpoint Research發布的數據顯示，小米是去年印度最大智慧手機銷售商，市占達24%，韓國三星以19%的占比排名第二。

印度 小米 手機

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