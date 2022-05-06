我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞／政治左、治安差 警長不爽又無奈

紐約大學21歲學生 凌晨於曼哈頓遭酒駕司機撞倒身亡

古巴首都飯店瓦斯外洩爆炸 至少8死30傷

中央社哈瓦那6日綜合外電報導
古巴首都哈瓦那（Havana）中心1家高級飯店今天發生大爆炸，已知至少8人死亡和30人受傷。美聯社
古巴首都哈瓦那（Havana）中心1家高級飯店今天發生大爆炸，已知至少8人死亡和30人受傷。美聯社

古巴首都哈瓦那（Havana）中心1家高級飯店今天發生大爆炸，已知至少8人死亡和30人受傷，救難人員目前仍在瓦礫堆中搜尋生還者。

當地時間今天上午11時過後不久，5層樓高的薩拉托加飯店（Hotel Saratoga）據報因瓦斯外洩導致爆炸，飯店正面部分建築和窗戶被炸毀，灰塵濃煙沖天。

影片來源：youtube/The Telegraph

這棟歷史性建物因進行整修，目前沒有接收客人，但爆炸造成4層樓出現毀損。

古巴總統府推文證實8人死亡。

古巴總統府指出，初步發現這次爆炸肇因於瓦斯外洩。

法新社記者目擊表示，救難人員在事故現場的瓦礫堆中搜尋，飯店附近有數輛車毀損。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）在總理馬雷羅（Manuel Marrero）和全國人民權力大會（National Assembly）主席拉佐（Esteban Lazo）等人陪同下抵達現場關切。

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）不會取消8日前往古巴訪問的計畫。

根據接待過瑪丹娜（Madonna）和碧昂絲（Beyonce）等名人的薩拉托加飯店官網，這家飯店有96間客房、2間酒吧、2間餐廳、1間溫泉浴場和健身房。

古巴首都哈瓦那（Havana）中心1家高級飯店今天發生大爆炸，已知至少8人死亡和...
古巴首都哈瓦那（Havana）中心1家高級飯店今天發生大爆炸，已知至少8人死亡和30人受傷。圖為警察封鎖現場。美聯社

古巴 健身 碧昂絲

上一則

菲大選倒數三天 人權迫害者之子與人權律師互控出賤招

下一則

俄軍一艦艇傳在黑海西部遭烏克蘭巡弋飛彈擊中

延伸閱讀

菲大選倒數三天 人權迫害者之子與人權律師互控出賤招

菲大選倒數三天 人權迫害者之子與人權律師互控出賤招
將俄列入「支持恐怖主義國家」？美方的「經濟核選項」

將俄列入「支持恐怖主義國家」？美方的「經濟核選項」

加州庫比蒂諾夫婦涉H1-B簽證詐欺十多年 遭聯邦起訴

加州庫比蒂諾夫婦涉H1-B簽證詐欺十多年 遭聯邦起訴
北加庫比蒂諾夫婦從事H1-B簽證詐欺十多年 遭聯邦起訴

北加庫比蒂諾夫婦從事H1-B簽證詐欺十多年 遭聯邦起訴

熱門新聞

俄羅斯總統普亭。美聯社

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

2022-04-29 21:33
梅根（左）與哈利被唱衰在美國的人氣下滑，未來恐黯淡無光。（路透資料照片）

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

2022-05-02 17:11
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

2022-04-29 19:10
烏克蘭的空戰英雄塔拉巴爾卡。(取自推特)

擊落40架俄戰機 烏王牌飛行員「基輔幽靈」上個月戰亡

2022-04-29 22:51
泰晤士報29日披露，被譽為「基輔之鬼」（右）的烏克蘭空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校（左）3月13日駕著MiG-29戰機迎戰「壓倒性」敵軍時遭擊墜陣亡，生前據稱擊落超過40架俄軍飛機。照片翻攝：Twitter / nypost

影／擊落40多架俄機 「基輔之鬼」身分獲披露、證實戰死

2022-04-30 08:59

分析：德國會決議警告北京 意味中國政策轉彎

2022-04-29 15:45

超人氣

更多 >
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
老公執意打針「增雞」她嘿咻到怕 找律師哭求離婚

老公執意打針「增雞」她嘿咻到怕 找律師哭求離婚
大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬
饒舌天后加持 鹹蛋洋芋片暴紅 亞洲商品打開美市場

饒舌天后加持 鹹蛋洋芋片暴紅 亞洲商品打開美市場
買房好時機？僅3成民眾同意 44年來首次跌破半數

買房好時機？僅3成民眾同意 44年來首次跌破半數