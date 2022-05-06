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菲大選倒數三天 人權迫害者之子與人權律師互控岀賤招

編譯李京倫／綜合報導
馬可仕4月20日在呂宋島八打雁省造勢。（路透）
馬可仕4月20日在呂宋島八打雁省造勢。（路透）

菲律賓總統大選9日投票，聲勢領先的人權迫害者之子馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與人權律師、現任副總統羅貝多（Leni Robredo），6日互控對方耍賤招。

民調顯示，已故獨裁者老馬可仕之子馬可仕以5成6支持率遙遙領先羅貝多的兩成3。他的陣營6日敦促支持者「捍衛選票」免於作票。

馬可仕說：「我們已經贏了！只要下周一你們保護好自己的選票，不要睡覺，當我們睡著時，會有很多不希望的事情發生。」

57歲的羅貝多則承諾打造廉明政府，受到進步派年輕人熱烈支持。雖然她支持率落後，但少有專家完全排除她當選的可能性，因為坊間盛傳民調不準。

羅貝多陣營6日採取法律行動，針對她與共產黨結盟的謠言提告。與馬可仕交好的媒體本周報導，流亡荷蘭的菲律賓共產黨創辦人西松，是羅貝多的選戰顧問。這些指控並無證據，卻在臉書大肆流傳，吸引數十萬則留言。

菲律賓共產黨叛亂數十年。現任總統杜特蒂政府經常指控異議人士是共產黨同路人。老馬可仕也經常把政敵抹紅，藉由強調共產黨的威脅，合理化獨裁統治，並保住美國的支持。

馬可仕在選戰中避談政見細節，而是自詡為唯一能「團結」菲律賓的人選。他還把父親老馬可仕迫害人權、貪腐盛行的執政時期，描繪為菲律賓的黃金時代。

在幕後，馬可仕已與菲律賓統治階層多個家族結成強有力的聯盟，這些家族各自掌握大量票源。馬可仕的副手是杜特蒂之女薩拉。這對搭檔6日造勢時承諾，在防疫封鎖措施後重振經濟，投資基礎設施，並繼續杜特蒂的反毒、反犯罪運動。

馬可仕和羅貝多陣營7日將在首都馬尼拉舉辦大型造勢，預計吸引數十萬人參加，雙方會場僅相隔幾公里遠。

共產黨 杜特蒂 民調

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