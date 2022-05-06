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印度少女報案自己被輪暴 沒想到再遭警官性侵

編譯周辰陽／即時報導
印度北方邦日前發生一名13歲少女指控她到警局通報自己遭到輪流性侵，卻被一名高級警官再次性侵。圖為印度孟買2020年10月一場抗議性侵受害者之死的街頭遊行。(路透)
印度北方邦日前發生一名13歲少女指控她到警局通報自己遭到輪流性侵，卻被一名高級警官再次性侵。圖為印度孟買2020年10月一場抗議性侵受害者之死的街頭遊行。(路透)

印度北方邦（Uttar Pradesh）日前發生一名13歲少女指控她前去鄉間警局通報自己遭到輪流性侵時，卻被一名高級警官再次性侵。

澳洲廣播公司6日轉述新德里電視台（NDTV）報導指出，這一位受害倖存者（Victim-survivor）出身自印度教種性制度最低階層，聲稱自己經歷的煎熬始自4名年輕男子於4月22日帶著她到南邊的中央邦（Madhya Pradesh），接著性侵她達4天之久。

少女父親向警察報告，稱這群男子接著在4月26日帶著他的女兒回到位於北方邦拉利特普爾縣（Lalitpur District）的村子後逃之夭夭。據多家當地媒體網站報導，少女隔天前往當地警局，就輪流性侵案製作筆錄，但該警局的主管警官據稱卻在將人移交給「兒童熱線」（Childline）慈善機構之前性侵她。

拉利特普爾縣警察首長帕塔克（Nikhil Pathak）表示，慈善機構隨後把少女帶到他的辦公室，她則告訴他發生什麼事情。帕塔克告訴記者，「我得知此事後，就保證登記在案」。

拉利特普爾縣警方表示，涉案警官已被逮補和依法被控性侵，被控輪流性侵少女的4名男子也被抓到。警方還正調查據稱涉及警局性侵事件的一名女子，案發當時的值班員警據報遭到停職處分。

這起警局性侵事件在社群媒體引發眾怒，像主要反對黨、印度國大黨高層領導人琵豔卡．甘地（Priyanka Gandhi Vadra）就發推文批評，「如果警局對女性並不安全，那她們要到什麼地方進行投訴？」

性侵 印度 警察

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