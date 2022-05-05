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近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

印太與歐洲安全不可分 英日達成歷史性防衛協議

英媒體出版商：烏克蘭戰爭導致廣告需求下降

中央社倫敦5日綜合外電報導

英國媒體發行公司Reach今天表示，廣告客戶需求在過去2個月中大幅下降，因為品牌試圖避免將廣告與烏克蘭戰爭相關內容並陳，這拖累了數位增長。

擁有每日鏡報（Daily Mirror）、每日快報（Daily Express）及一系列地區媒體的Reach指出，由於紙張與能源價格上漲，該公司也在努力降低通膨衝擊。

據Reach的說法，在截至4月24日的4個月內，其紙本廣告收入減少10.1%。雖然數位收入較去年同期增長9.3%，但2021年的同比增長高達25.4%。

Reach集團表示：「在過去2個月裡，市場出現廣告需求減少、平均收益降低的狀況，此外烏克蘭戰爭也促使新聞出版商的『品牌安全』內容標準顯著提高。」

Reach主要仰賴數位閱讀者的增長，以抵銷紙本銷量下降的長期趨勢，其新聞網站擁有超過1000萬名註冊用戶。

其股價於去年8月創下14年來新高，此後一路走低，今天早盤的跌幅已超過14%。

Reach表示，在未來的1年內，預期集團營收大致將會持平。

Google的影音分享平台YouTube 4月時也說，自該公司宣在俄羅斯停止銷售後，其廣告銷量大受影響，烏俄衝突也導致品牌廣告主，尤其是歐洲客戶開始縮減支出。

烏克蘭 營收 俄羅斯

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