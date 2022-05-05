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俄羅斯抹黑戰 IKEA創辦者等瑞典名人成納粹分子

中央社斯德哥爾摩5日專電
宜家家居創辦人坎普拉在俄羅斯街頭的海報上成了納粹分子。Getty Images
宜家家居創辦人坎普拉在俄羅斯街頭的海報上成了納粹分子。Getty Images

瑞典多位世界名人在俄羅斯街頭的海報上成了納粹分子，包括畢生致力於兒童人權工作的知名作家林格倫（Astrid Lindgren）、宜家家居（IKEA）的創辦人坎普拉（Ingvar Kamprad）以及電影大師柏格曼（Ingmar Bergman）。

瑞典媒體3日報導，俄羅斯首都莫斯科街頭出現了許多宣傳海報，海報的宣傳重點是：「我們反對納粹，但這些人不是」，而瑞典包括畢生致力於兒童人權工作的知名作家林格倫、宜家家居的創辦人坎普拉以及電影大師柏格曼都被列為納粹分子。

除了在大街小巷、公車站牌附近看的到這些海報以外，瑞典駐莫斯科的大使館外也被張貼了這樣的宣傳海報。據了解，海報是一個名為「我們的勝利」（Our Victory）的組織製作的。

根據瑞典記者克尼維拉（Kalle Kniivilä）4日在其個人推特上的更新，這些海報上被人用瑞典國旗的黃、藍色噴漆寫上「假的」、「對不起」的字樣。

瑞典的俄羅斯專家奧克森納（Patrik Oksanen）分析，俄羅斯將其他國家抹黑為納粹的手段從2014年就已經出現，目的可能是影響瑞典國內目前有關加入北約的討論。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）表示，這種抹黑是不可接受的，瑞典民眾應該要意識到外國勢力想影響瑞典社會輿論的行動已經開始，她也特別希望瑞典媒體也能夠意識到這樣的勢力對於國內討論的影響。

瑞典外交部表示，瑞典無意與這些海報背後的組織辯論，俄國常用的手法是把不同意俄國當局作法的國家或個人抹黑為納粹。

目前也正在進行加入北約討論的芬蘭，也被俄羅斯抹黑為親納粹國家。

瑞典 納粹 俄羅斯

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