巴西前總統魯拉登上時代封面 稱澤倫斯基「自以為是」

前巴西 總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)在接受美國時代雜誌(Time)採訪時表示,烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)與俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)一樣得對此次俄烏戰爭負責任。魯拉還說,澤倫斯基自以為高人一等。

時代雜誌今天公布有魯拉照片的雜誌封面,日期為5月23日,封面標題寫著「魯拉的第2幕」,副標題為「巴西最受歡迎的領袖尋求重返總統寶座」。

TIME's new cover: Brazil's most popular President returns from political exile with a promise to save the nation https://t.co/qmLcrH61W7 pic.twitter.com/gHdVpY7jY1