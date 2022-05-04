我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登考慮免除學生貸款 限年收入低於12.5萬元

南加河濱安靜社區凌晨發生槍擊案 2死1傷

巴西前總統魯拉登上時代封面 稱澤倫斯基「自以為是」

中央社／聖保羅4日電
前巴西總統魯拉。（歐新社）
前巴西總統魯拉。（歐新社）

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在接受美國時代雜誌（Time）採訪時表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一樣得對此次俄烏戰爭負責任。魯拉還說，澤倫斯基自以為高人一等。

時代雜誌今天公布有魯拉照片的雜誌封面，日期為5月23日，封面標題寫著「魯拉的第2幕」，副標題為「巴西最受歡迎的領袖尋求重返總統寶座」。

時代雜誌在世界不同區域採用不同封面，像是下周預定的北美版封面人物是可能收購社群媒體推特（Twitter）的電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）；歐洲版封面人物是德國總理蕭茲（Olaf Scholtz）；太平洋版封面人物是烏克蘭總統澤倫斯基。

時代雜誌在專訪中想知道魯拉對俄羅斯入侵烏克蘭的看法，以及如果他是巴西總統會做些什麼緩和衝突。

魯拉在回應中批評澤倫斯基採取的立場，稱澤倫斯基與普亭一樣得對此次俄烏戰爭負責任，因為任何戰爭都不只有一個罪魁禍首。

魯拉認為，普亭入侵烏克蘭是一個錯誤，但如果澤倫斯基不自以為高人一等，大可以採取不同的行動來遏制衝突。

魯拉說：「如果澤倫斯基不想要戰爭，他可以與俄羅斯多談判一會；現在人們都對普亭恨之入骨，但這解決不了問題，雙方必須和談達成協議。」

時代雜誌在專訪中簡述魯拉是巴西近代史上最受歡迎的總統，在涉及巴西石油公司（Petrobrás）的貪腐調查案「洗車行動」（Lava Jato）中被定罪入獄2年後獲釋，今年將在巴西總統大選中與總統波索納洛（Jair Bolsonaro）打擂台，尋求重返總統寶座。

巴西將於10月舉行總統大選。

魯拉告訴時代雜誌，他從未放棄政治，因為政治一直在他的血液和腦海中，但2010年底第2任總統任期結束時，他以為自己不會再競選公職，沒想到12年後會再捲土重來，而他的目的只是想繼續施展惠民政策，重振巴西社會的活力。

時代雜誌還提問魯拉如果當選總統，將在經濟政策方面採取什麼立場？魯拉回應稱，經濟政策是贏得選舉後才會確定的話題，現在還言之過早。

巴西 澤倫斯基 普亭

上一則

蕭茲：烏克蘭拒德總統訪問 為德國及其人民帶來問題

下一則

俄羅斯9日宣布動員？普亭發言人：不是真的、胡說八道

延伸閱讀

蕭茲：烏克蘭拒德總統訪問 為德國及其人民帶來問題

蕭茲：烏克蘭拒德總統訪問 為德國及其人民帶來問題
烏克蘭油罐車與巴士互撞 26人死亡

烏克蘭油罐車與巴士互撞 26人死亡
全面動員後備軍？ 傳普亭最快5/9正式對烏宣戰

全面動員後備軍？ 傳普亭最快5/9正式對烏宣戰

普亭對話馬克宏 要求西方停止軍援基輔 簽反制裁禁令

普亭對話馬克宏 要求西方停止軍援基輔 簽反制裁禁令

熱門新聞

俄羅斯總統普亭。美聯社

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

2022-04-29 21:33
梅根（左）與哈利被唱衰在美國的人氣下滑，未來恐黯淡無光。（路透資料照片）

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

2022-05-02 17:11
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

2022-04-29 19:10
烏克蘭的空戰英雄塔拉巴爾卡。(取自推特)

擊落40架俄戰機 烏王牌飛行員「基輔幽靈」上個月戰亡

2022-04-29 22:51
泰晤士報29日披露，被譽為「基輔之鬼」（右）的烏克蘭空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校（左）3月13日駕著MiG-29戰機迎戰「壓倒性」敵軍時遭擊墜陣亡，生前據稱擊落超過40架俄軍飛機。照片翻攝：Twitter / nypost

影／擊落40多架俄機 「基輔之鬼」身分獲披露、證實戰死

2022-04-30 08:59

分析：德國會決議警告北京 意味中國政策轉彎

2022-04-29 15:45

超人氣

更多 >
出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」

出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」
倉庫挖寶 他尋獲750萬現金 結局出乎意料「留不住」

倉庫挖寶 他尋獲750萬現金 結局出乎意料「留不住」
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅