巴西前總統魯拉登上時代封面 稱澤倫斯基「自以為是」

前巴西總統魯拉。（歐新社）

前巴西 總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在接受美國時代雜誌（Time）採訪時表示，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）一樣得對此次俄烏戰爭負責任。魯拉還說，澤倫斯基自以為高人一等。

時代雜誌今天公布有魯拉照片的雜誌封面，日期為5月23日，封面標題寫著「魯拉的第2幕」，副標題為「巴西最受歡迎的領袖尋求重返總統寶座」。

TIME's new cover: Brazil's most popular President returns from political exile with a promise to save the nation https://t.co/qmLcrH61W7 pic.twitter.com/gHdVpY7jY1 — TIME (@TIME) May 4, 2022

時代雜誌在世界不同區域採用不同封面，像是下周預定的北美版封面人物是可能收購社群媒體推特（Twitter）的電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）；歐洲版封面人物是德國總理蕭茲（Olaf Scholtz）；太平洋版封面人物是烏克蘭總統澤倫斯基。

時代雜誌在專訪中想知道魯拉對俄羅斯入侵烏克蘭的看法，以及如果他是巴西總統會做些什麼緩和衝突。

魯拉在回應中批評澤倫斯基採取的立場，稱澤倫斯基與普亭一樣得對此次俄烏戰爭負責任，因為任何戰爭都不只有一個罪魁禍首。

魯拉認為，普亭入侵烏克蘭是一個錯誤，但如果澤倫斯基不自以為高人一等，大可以採取不同的行動來遏制衝突。

魯拉說：「如果澤倫斯基不想要戰爭，他可以與俄羅斯多談判一會；現在人們都對普亭恨之入骨，但這解決不了問題，雙方必須和談達成協議。」

時代雜誌在專訪中簡述魯拉是巴西近代史上最受歡迎的總統，在涉及巴西石油公司（Petrobrás）的貪腐調查案「洗車行動」（Lava Jato）中被定罪入獄2年後獲釋，今年將在巴西總統大選中與總統波索納洛（Jair Bolsonaro）打擂台，尋求重返總統寶座。

巴西將於10月舉行總統大選。

魯拉告訴時代雜誌，他從未放棄政治，因為政治一直在他的血液和腦海中，但2010年底第2任總統任期結束時，他以為自己不會再競選公職，沒想到12年後會再捲土重來，而他的目的只是想繼續施展惠民政策，重振巴西社會的活力。

時代雜誌還提問魯拉如果當選總統，將在經濟政策方面採取什麼立場？魯拉回應稱，經濟政策是贏得選舉後才會確定的話題，現在還言之過早。