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怕卸任後被清算？文在寅閃電修法 大削檢方權惹議

編譯中心／綜合3日電
距離南韓總統換屆只有一周之際，文在寅政府閃電通過「檢察廳法」和「刑事訴訟法」修正案。（路透）
距離南韓總統換屆只有一周之際，文在寅政府閃電通過「檢察廳法」和「刑事訴訟法」修正案。（路透）

距離南韓總統換屆只有一周之際，文在寅政府閃電通過「檢察廳法」和「刑事訴訟法」修正案；檢方不滿被大幅限縮偵查權，並痛批政府拒絕溝通，表示可能採取違憲訴訟等各種法律途徑因應。這次修法不但令南韓刑事司法體系面臨70年來最大衝擊，也引發文在寅迴避卸任後受檢控的質疑。

在「國民力量黨」等在野陣營反對之下，由「共同民主黨」占多數的南韓國會4月30日通過「檢察廳法」修正案，今天再表決通過「刑事訴訟法」修正案。當天下午由總統文在寅簽署生效，兩項修法將在4個月後正式上路。為因應6月地方選舉，檢方的直接偵查啟動權將維持到12月底。

根據「刑事訴訟法」修法內容，南韓檢察機關的直接偵查範圍將從現行的貪腐、經濟、公職人員、選舉、軍工項目及大型事故等6大重大犯罪，限縮至貪腐及經濟犯罪2項，其餘皆須移交警方查辦。這點令外界質疑，文在寅是為了避免卸任後步上歷任前總統被檢控的後塵。

文在寅政府5年任期內持續推動檢察制度改革，為此引發法務部與檢方的戰爭，總統當選人尹錫悅去年也是因與法務部衝突不斷，最後請辭檢察總長一職。這次修法被韓媒稱為檢察改革之戰的終結。

在3月總統大選後，文在寅政府頂住檢察總長金浯洙的請辭抗議，以至法律界、學界和公民團體的反對聲音，「速戰速決」再推修法，以免繼任的尹錫悅10日就職後動用否決權。

文在寅 南韓 刑事訴訟

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