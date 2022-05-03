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從日本到印尼 亞洲國家開始試行周休3日

編譯林奇賢／綜合外電
亞洲各國的企業和政府正在小心翼翼地試行周休三日的構想。圖為一名日本東京的上班族。(美聯社)
亞洲各國的企業和政府正在小心翼翼地試行周休三日的構想。圖為一名日本東京的上班族。(美聯社)

亞洲各國的企業和政府正在小心翼翼地試行周休三日的構想，因為長工時不僅影響勞工的身心健康，對生產力也幾乎沒有助益。

日經新聞報導，以嚴苛工作文化見稱的日本，如今正處於這股新興趨勢的最前線，一些知名的大企業陸續宣布其縮短每周工時的計畫。日立4月宣布，將在本會計年度（截至明年3月）對約1.5萬名員工實施周休三日。以寶可夢系列聞名海內外的遊戲開發商Game Freak在同月公布，已對部分員工實施這套制度。Panasonic日前也說，將在本年度提供部分員工周休三天的選項，成為最新一家採用這套制度的公司。NEC也考慮施行類似作法。

其他國家也都在朝實施周休三日的方向前進。例如，印尼端對端（P2P）借貸業者Alami去年就施行了周休三日的制度，因為該公司想要改善旗下員工的心理健康與提升其生產力。

南韓綜合教育機構Eduwill在2019年就採用這套制度，號稱是開該產業風氣之先。Eduwill的這項做法促使進步正義黨的沈相奵將周休三日當作她重要政見之一。她是今年3月南韓總統大選的候選人之一。

與此同時，印度準備在今年實施將影響工時與薪資的四項勞工法規。根據印度媒體報導，根據這些法規，勞工可以選每周工作四天，但每周的總工時（約48小時）維持不變。

各家企業之所以推動周休三日，一來是新冠疫情促使企業和員工重思工作方式，二來是長時間工作引發反彈，像是日本過去數十年一直努力解決過勞死的問題。根據官方數據，在截止去年3月的一年期間，與過勞死相關的理賠件數逾2,800件，比十年前增加43%。

據調查，日本有23.5%受訪勞工支持每周工作三到四天，越南有78%、印尼有69%。

周休 勞工 日本

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