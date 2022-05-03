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日本觀光船尚有12人失聯 水中攝影機首度入船艙

中央社東京3日專電

日本北海道一艘載有26人觀光船，4月23日出海通報船首進水後失聯，至今仍有12人下落不明。北海道警方的水中攝影機今天傍晚首度進入沉在水下115公尺海底的船艙內。

北海道放送（HBC）報導，日本海上保安廳（相當於海巡署）表示，為了搜索沉沒於北海道知床外海的觀光船KAZU 1，北海道警方的水中攝影機今天下午5時17分（美東時間上午4時17分）左右首度進入位於水下115公尺深處的船艙內。

日本海上自衛隊攝影機上個月29日首度拍攝到這艘觀光船的外觀，今天警方的攝影機首度進入船艙內。這起船難的第一線救災指揮小組已在乘客家屬的說明會上告知家屬此事。

目前還未傳來拍攝到船艙內有乘客等的資訊。

這艘觀光船出事的海域潮流流速快，搜救工作難度高，海上保安廳已委託專門處理海難事故的民間業者搜索船體。載著無人潛水機的作業船從鹿兒島縣的港口航向北海道知床外海。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，海上保安廳與民間業者簽約，將採取被稱為「飽和潛水」的方式，使用特殊設備先讓潛水人員適應120公尺的潛水深度壓力。作業費用總金額約8億7700萬日圓（約674萬美元），不含後續若要打撈船體的花費。專家表示，這種飽和潛水方式是「賭命作業」。

觀光 攝影 日本

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