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不理西方制裁 日三井物產社長：繼續俄國天然氣開發計畫

中央社東京2日綜合外電報導

日本不理會西方制裁，決意繼續仰賴俄羅斯能源。日本三井物產社長堀健一今天表示，在俄羅斯西伯利亞的天然氣開發計畫將如常進行。

由於西方制裁俄羅斯入侵烏克蘭，各界質疑三井物產在西伯利亞投資210億美元的北極LNG2（Arctic LNG 2）項目是否能在明年照計畫進行，堀健一於是做出上述發言。

「華爾街郵報」報導，這個項目的目標是把在西伯利亞開採的天然氣進行液化，主要運往中國和日本等東亞用戶。三井物產參與日本政府領導項目，和其他日本財團合計擁有10%股份。

堀健一在記者會上表示：「考量到我國和全世界未來對LNG的需求，我們將繼續這項計畫。否則世界的能源平衡將會崩壞，或是陷入短缺。」

日本目前有將近1/10天然氣來自俄國目前在庫頁島的LNG項目，三井物產在其中持有12.5%股份。堀健一的發言清楚表明，與歐洲國家試圖降低對俄羅斯能源的依賴相反，日本希望藉由支持俄國建造中的設施，增加來自俄國的LNG供應。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於2019年6月和時任日本首相的安倍晉三在日本大阪舉行簽約儀式，日本政府和三井物產同意投資北極LNG2項目。

2021年11月，日本政府的國際協力銀行同意融資該計畫17.1億歐元，相當於18億美元。

三井物產的立場和另一個投資者法國道達爾能源集團（Total Energies）完全不同。道達爾能源集團不僅擁有項目領導者、俄羅斯獨立天然氣公司Novatek的約20%股份，更直接持有北極LNG2項目的10%股份。

道達爾能源集團上週表示，該項目投資損失達41億美元。

道達爾執行長普揚（Patrick Pouyanne）在分析師會議上被問到北極LNG2項目時表示，「很難相信能在制裁下建造完成」。他並表示，「不會再投入更多資本來重啟項目」。

三井物產今天把北極LNG2項目股權價值減記364億日圓，相當於2.8億美元，並記錄與項目有關，包括貸款擔保的相關損失，但仍相信這個項目有投資價值。

日本眾議院在野黨議員江田憲司呼籲，日本應該立刻退出北極LNG2項目。他最近在國會委員會會議上表示，「這是一個違反制裁的計畫。日本投資愈多，普亭能投入戰爭的錢就愈多。對日本一點好處也沒有」。

曾任職於日本經濟產業省，目前在明星大學（Meisei University）任教的細川昌彥卻認為，日本如果退出反而會造成傷害，因為中國會很高興地拿走任何可拿走的股份，說不定還會給俄國更好條件。

七大工業國集團（G7）曾表示，成員國不應該參與任何有關俄國能源的新投資計畫。日本和法國都是G7成員。但日本官員稱，這項禁令不適用早已展開的北極LNG2項目。

堀健一表示，三井物產會持續觀察對俄羅斯的制裁，並在守法的前提下「採行任何可能手段」來確保北極LNG2項目能夠完成。

日本 投資 俄羅斯

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