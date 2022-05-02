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俄國外長稱希特勒有猶太血統 以色列要求道歉

編譯羅方妤／即時報導
以色列外交部長拉皮德（右）痛批俄羅斯外長拉夫洛夫，因他說希特勒體內可能「流著猶太人的血液」。（Getty Images）
以色列外交部長拉皮德（右）痛批俄羅斯外長拉夫洛夫，因他說希特勒體內可能「流著猶太人的血液」。（Getty Images）

BBC報導，俄國外交部長拉夫洛夫稱，納粹德國總理希特勒有猶太血統，試圖解釋俄國將烏克蘭描繪為「納粹」，儘管烏克蘭總統澤倫斯基本身就是猶太人。以色列對此感到憤怒，該國外交部召見俄國大使要求「說明」並為此事道歉。

拉夫洛夫是在1日接受義大利電視節目Zona Bianca訪問時說出此番言論，正逢以色列過完「大屠殺紀念日」（Yom Hashoah）沒幾天。這是以色列曆法上最莊嚴的日子，紀念納粹德國在二次大戰期間殺害的600萬名猶太人。

拉夫洛夫受訪時被問及，烏克蘭總統澤倫斯基本身就是猶太人，那又如何能說明俄國正為烏克蘭「去納粹化」而戰。他說：「希特勒也有猶太血統，（澤倫斯基本身就是猶太人）根本就沒有意義。明智的猶太人說，最狂熱的反猶分子通常是猶太人自己。」

以色列政界對拉夫洛夫的言論感到非常憤怒。以國總理班奈特表示：「這種謊言根本就意味著將歷史上最糟糕的罪行歸咎於猶太人，從而使壓迫猶太人的人免於承擔責任。」

以國外交部長拉皮德（Yair Lapid）也非常憤怒，稱拉夫洛夫的言論「不可原諒」。

希特勒的律師法蘭克（Hans Frank）在1953年出版的回憶錄中說，希特勒曾指示他調查有關他有猶太血統的傳言，結果發現希特勒祖父確實是猶太人的證據。儘管這一說法在陰謀論者中廣為流傳，但已被主流歷史學家駁回。

猶太 以色列 烏克蘭

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