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德「雙面間諜」為中國情蒐 接受中方款待9年被判緩刑

中央社／柏林30日專電
德國情報局。(歐新社)
德國情報局。(歐新社)

德國一名智庫主管與他的妻子，由於為中國搜集情報遭德國檢方起訴，被法院判處緩刑。

最新一期「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，曾在智庫漢斯賽德爾基金會（Hanns-Seidel-Stiftung）擔任主管的克勞斯（Klaus L.），由於涉嫌為中國當間諜，被慕尼黑高等法院判處2年緩刑，他的太太克拉拉（Klara L.）被判1年半緩刑。

德國主要政黨都有自己的智庫，漢斯賽德爾基金會與南部巴伐利亞邦的基督教社會黨（CSU）關係密切。

報導說，克勞斯和克拉拉夫妻兩人2001年起在克勞斯成立的智庫工作。2010年6月，兩人前往上海演講，被中國情報人員搭上線。從此，兩人定期將高層官員出訪、國際會議等訊息交付給中方情報單位，前後長達9年，獲得金錢回報並多次受邀到中國。

去年年中，克勞斯為中國擔任間諜一事曝光，在德國成為輿論焦點，因為他也曾為德國聯邦情報局（BND）工作，可說是「雙面間諜」。

克勞斯夫妻兩人去年5月被德國檢方起訴，法院以國家安全為由秘密審理，去年12月判兩人緩刑，並下令沒收餐費、旅費、報酬等犯罪行為收入共6萬歐元（約6萬3751美元）。

德國 間諜

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