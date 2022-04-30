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大選5月登場 澳洲總理莫里森譴責中國介入

中央社雪梨30日綜合外電報導
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。美聯社
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。美聯社

澳洲大選將於5月21日舉行，繼澳洲內政部長宣稱北京公布與索羅門群島簽署安全協議是為了影響選舉之後，總理莫里森今天指責中國有干涉外國政局的「前科」或紀錄。

大部分民調顯示，莫里森（Scott Morrison）領導的保守派聯合政府將在大選中落敗，於是莫里森政府試圖強調其在國家安全方面的政績，例如對中國採取強硬作風。

莫里森在塔斯馬尼亞（Tasmania）告訴記者：「我們非常清楚，中國政府企圖對我國發揮影響力。澳洲有遭外國勢力介入的紀錄。」

澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）日前接受電台訪問時稱，中國公布與索羅門群島（Solomon Islands）達成協議的時機，就留下了外國干預澳洲選舉的紀錄。面對記者詢問安德魯斯說這番話是否有證據，莫里森作如上回答。

中國表示，與索國的協議不針對任何第三方，並籲請澳洲「尊重中國和索羅門群島的主權與獨立的選擇」。

中索簽署安全協議的消息令外界擔心，中國未來在距澳洲海岸不到2000公里處駐軍的可能性，恐將令人負面看待莫里森政府的國安表現。

由於澳洲在野的工黨本周宣稱，中索協議是澳洲當局在國家安全方面的重大挫敗，莫里森政府的言論乃趨於強硬。

莫里森在提到禁止外國人政治捐款以及外國代表人登記的法規時說：「若有人宣稱中國政府無意干涉澳洲政局，那麼看吧，我們總不會毫無理由地制定這項法規吧。」

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）29日在國會說，索國不會參與太平洋任何軍事化行動，與中國簽署協議，是因為僅與澳洲簽署安全協議並不足夠。

澳洲 內政部 北京

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