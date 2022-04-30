大選5月登場 澳洲總理莫里森譴責中國介入

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。美聯社

澳洲 大選將於5月21日舉行，繼澳洲內政部 長宣稱北京 公布與索羅門群島簽署安全協議是為了影響選舉之後，總理莫里森今天指責中國有干涉外國政局的「前科」或紀錄。

大部分民調顯示，莫里森（Scott Morrison）領導的保守派聯合政府將在大選中落敗，於是莫里森政府試圖強調其在國家安全方面的政績，例如對中國採取強硬作風。

莫里森在塔斯馬尼亞（Tasmania）告訴記者：「我們非常清楚，中國政府企圖對我國發揮影響力。澳洲有遭外國勢力介入的紀錄。」

澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）日前接受電台訪問時稱，中國公布與索羅門群島（Solomon Islands）達成協議的時機，就留下了外國干預澳洲選舉的紀錄。面對記者詢問安德魯斯說這番話是否有證據，莫里森作如上回答。

中國表示，與索國的協議不針對任何第三方，並籲請澳洲「尊重中國和索羅門群島的主權與獨立的選擇」。

中索簽署安全協議的消息令外界擔心，中國未來在距澳洲海岸不到2000公里處駐軍的可能性，恐將令人負面看待莫里森政府的國安表現。

由於澳洲在野的工黨本周宣稱，中索協議是澳洲當局在國家安全方面的重大挫敗，莫里森政府的言論乃趨於強硬。

莫里森在提到禁止外國人政治捐款以及外國代表人登記的法規時說：「若有人宣稱中國政府無意干涉澳洲政局，那麼看吧，我們總不會毫無理由地制定這項法規吧。」

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）29日在國會說，索國不會參與太平洋任何軍事化行動，與中國簽署協議，是因為僅與澳洲簽署安全協議並不足夠。