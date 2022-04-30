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白俄羅斯反對派領袖訪華府 尋求科技協助

中央社華盛頓30日綜合外電報導
白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭。(美聯社)
白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭。(美聯社)

白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭29日表示，美國正在考慮加強對其陣營在科技方面的援助，以對抗白國強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。

流亡立陶宛的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya），前往華盛頓參加美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）的追悼會。期間，她與現任國務卿布林肯和其他高級官員及國會議員會晤。

季哈諾夫斯卡婭於29日告訴國務院記者協會，美方向她保證將全力支持白俄羅斯的民主運動。她說：「我們也談到為白俄羅斯記者和活動人士提供設備和技術。」她說，他們還討論防堵白俄羅斯政權虛假訊息的方法，例如那些脅迫認罪的報導。

季哈諾夫斯卡婭的幕僚維亞科卡（Franak Viacorka）表示，白俄羅斯民主勢力也和美國科技公司對話，尋求終結白俄羅斯被納入審查嚴格的「俄羅斯媒體生態系統」。

季哈諾夫斯卡婭於2020年參加白俄羅斯總統選舉，她和西方觀察人皆認為她擊敗現任的魯卡申柯。她表示，這次訪美她與美國官員分享了魯卡申柯支持俄羅斯總統普亭對烏克蘭發動戰爭的證據，以及那些幫助白俄羅斯政權規避西方制裁的公司和國家名單。

她說：「我們談到如何使制裁更有效，如何防堵漏洞、凍結魯卡申柯的資產以及阻止國際貨幣基金組織（IMF）借錢給他。」

季哈諾夫斯卡婭對某些白俄羅斯人反對利用他們的領土對抗烏克蘭表示歡迎，宣稱有大約80條用於運送俄羅斯設備的鐵路遭到破壞。

白俄羅斯 國務卿 烏克蘭

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