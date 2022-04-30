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美國防部證實：美軍開始在德國等三地訓練烏克蘭軍隊

疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

英國國防部：俄羅斯被迫合併及重新部署耗損單位

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯軍方載具29日在馬立波市外道路行駛巡邏。美聯社
俄羅斯軍方載具29日在馬立波市外道路行駛巡邏。美聯社

英國國防部在30日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄羅斯希望藉著地理上集中作戰力量、縮短補給線和簡化指揮管制等方式，糾正之前制約其入侵的問題。

不過，英方認為俄羅斯仍面對著巨大的挑戰，認為俄方被迫合併及重新部署在烏克蘭東北部推進失敗中耗損和分散的單位，且其中的許多單位很可能苦於士氣低落。

英方也指出，俄方戰術協調仍存在不足之處。儘管有著局部的進展，缺乏單位級技術和不一致的空中支援使俄羅斯無法充分發揮其作戰質量（combat mass）。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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