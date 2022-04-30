我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

金正恩：必要時將先發制人 遏止敵方核威脅

中央社／首爾30日電
北韓領導人金正恩。路透
北韓領導人金正恩。路透

北韓中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩日前在對軍方勉勵時表示，必須維持革命武力的絕對優勢，才能在必要時徹底遏制、封鎖敵方的核威脅等行動。

報導稱，金正恩在25日人民革命軍建軍90週年閱兵式後，將當天指揮閱兵式的軍方幹部召集至勞動黨中央委員會本部大樓，做以上發言勉勵。北韓官媒一般會在隔天報導相關消息，推測金正恩可能在29日召集軍方幹部。

金正恩表示，當前局勢在各勢力間的激烈爭鬥下，只有持續增強自身力量，才能守護自身尊嚴及權益；誰都阻擋不了的攻擊力與壓倒性的軍事力量，才是能確保國家與人民安全及後代未來的生命線。

他也要求軍方幹部時刻銘記祖國、革命、人民賦予的使命，帶著必勝的信心，為強化國家軍事力量的神聖偉業獻身；他並指示軍方幹部確切掌握黨的軍事建設方向與整體路線，果斷推動革命武力向新階段發展。

這次活動出席幹部包括北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長兼黨書記朴正天、國防相李永吉，以及各軍總司令及軍團長。

平壤當局在25日舉行金正恩掌權以來首次人民革命軍建軍紀念日閱兵式，金正恩當時發表談話就曾表示，北韓所持有的核武不只為遏制戰爭，在國家根本利益可能受到侵害時也會使用。他這次與軍方幹部的談話可能是基於閱兵式公開談話，暗示可能採取先發制人的核攻擊。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長分析，金正恩公開表示將以核武應對外來勢力的侵害，可能是為應對南韓總統當選人尹錫悅主張的「先發制人攻擊」。

金正恩胞妹金與正5日也曾公開表示，若南韓政府「誤判情勢」而採取先發制人攻擊等行動，北韓將不得不動用核武。

此外，鄭成長指出，金正恩在這次閱兵式上罕見穿著元首服演說，可能象徵以「強對強」方式應對尹錫悅政府 。

金正恩 北韓 南韓

上一則

擊落40架俄戰機 烏王牌飛行員「基輔幽靈」上個月戰亡

延伸閱讀

金正恩要求加強軍力 衛星影像曝北韓打算第7度核試

金正恩要求加強軍力 衛星影像曝北韓打算第7度核試
「加速發展核武」 金正恩穿軍裝閱兵 秀洲際、極音速飛彈

「加速發展核武」 金正恩穿軍裝閱兵 秀洲際、極音速飛彈
金正恩：國家根本利益若受損 將動用核武

金正恩：國家根本利益若受損 將動用核武
金正恩捧文在寅批尹錫悅 專家：北韓離間南韓內部手段

金正恩捧文在寅批尹錫悅 專家：北韓離間南韓內部手段

熱門新聞

俄國總統普亭21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，但不難發現普亭看起來有點臃腫，且右手緊抓桌子，健康狀況再掀討論。取材自推特

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

2022-04-22 22:15
波托申亞（右）與妻女。圖翻攝推特@MattiasSvea

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

2022-04-22 08:17
俄羅斯外交部長拉夫洛夫說，北約利用烏克蘭打代理戰爭，恐將引起世界大戰。(路透)

俄控北約打代理戰 恐釀三戰 烏反譏「快輸了才放話」

2022-04-26 20:47
烏克蘭軍方23日表示，烏軍摧毀了南部刻松(Kherson)地區的俄軍指揮所，當時在指揮所內的兩名俄羅斯將軍陣亡。圖為刻松空軍基地的衛星畫面。美聯社

烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡

2022-04-23 19:55
哈利王子（右）與梅根的一舉一動都是外界矚目焦點。（路透資料照片）

都是梅根惹的禍？哈利與繼母卡蜜拉又翻臉 終極報復

2022-04-25 16:22
北海道知床地區觀光船「KAZU 1」從此港口出發後失聯。(美聯社)

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

2022-04-23 12:16

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子
幫派交火？華裔少女無辜中槍 紐約新鮮草原人心惶惶

幫派交火？華裔少女無辜中槍 紐約新鮮草原人心惶惶