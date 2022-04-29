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分析：德國會決議警告北京 意味中國政策轉彎

中央社柏林29日專電

俄軍大舉入侵烏克蘭，中國卻繼續與俄羅斯結盟，引起西方各國疑慮。外交專家相信，德國國會昨天決議警告北京，意味中國政策的轉彎。

德國社會民主黨（SPD）等執政3黨與最大反對黨基民/基社聯盟（CDU/CSU）28日在國會聯手通過決議，除要求政府提供烏克蘭重型武器，還「強烈」要求政府向中國表達德國和歐盟的期待，放棄「支持戰爭」的態度，主動支持停火的努力。

決議中並警告北京，任何破壞西方對俄羅斯制裁的企圖、甚至供應武器給俄國，將導致經濟和針對個人的制裁。

外交專家相信，這份決議意味著中國政策的轉彎，德國從此將背離前總理梅克爾（Angela Merkel）合作和避免衝突的路線。

柏林智庫「全球公共政策研究所」（Global Public Policy Institute）執行長班納（Thorsten Benner）分析說，決議文譴責中國「支持戰爭」和威脅要制裁北京，文字清楚和尖銳的程度前所未見，明白與「梅克爾對中國的幻想」劃清界線。

班納接受德國「商報」（Handelsblatt）訪問時指出，朝野主要政黨都支持這份提案，可見德國對中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）結盟的不滿。

習近平與普亭在俄軍入侵烏克蘭前夕發表聯合聲明，強調兩國「友好沒有止境」。

德國馬歇爾基金會（GMF）的中國專家巴爾金（Noah Barkin）認為，身為反對黨領袖，基民黨主席麥茲（Friedrich Merz）也支持這份提案，可見他有意拋開同黨的梅克爾留下的外交遺產，對中國的立場更批判。

巴爾金分析說，從德國國會決議威脅將實施制裁、及歐盟最近在高峰會對中國傳遞的訊息來看，北京應該很清楚支持俄國付出的代價有多高。中國企業對這點顯然很清楚，無人機大廠「大疆創新科技」日前才宣布暫時退出俄國市場。

德國 北京 梅克爾

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