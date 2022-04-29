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路透：美國晶片產業扶助案 附加對中國投資限制

為歐盟鋪路 德國鬆口願禁俄國石油

編譯羅方妤／即時報導
德國政府官員表示，已準備好停購俄國石油，但條件是需有足夠時間確保替代供應。圖為德國漢堡港口的儲油槽。路透
德國政府官員表示，已準備好停購俄國石油，但條件是需有足夠時間確保替代供應。圖為德國漢堡港口的儲油槽。路透

德國政府官員表示，已準備好停購俄國石油，但條件是需有足夠時間確保替代供應。德國先前一直反對歐盟制裁俄國石油與天然氣貿易，如今態度轉變可說是為歐盟全面禁運俄國石油鋪路。德國經濟部長哈柏克表示，未來也將針對天然氣採取相同措施，以達成能源獨立。但德國政府和央行憂心這可能使經濟衰退和能源供應告急。

波蘭和保加利亞拒絕以盧布支付天然氣費用，於27日慘遭俄羅斯天然氣公司「斷氣」。德國總理蕭茲表示，德國須為可能成為下個遭「斷氣」的國家做準備。

不過，匈牙利、義大利、奧地利和希臘等國仍對禁運俄國石油的經濟衝擊表示關切，加上歐盟採共識決，需要全員同意，才能禁運俄國石油。

俄國入侵烏克蘭前，德國進口石油的35%來自俄國，戰爭爆發後已降至12%。促成德國改變心意的關鍵是波蘭，德國27日與波蘭敲定可以使用波羅的海的格但斯克港進口外國原油，該港可以停靠超級油輪。

歐盟每天向俄國進口的能源價格約10億歐元（約台幣310億元），原油占四億歐元（約台幣124億元），大約是300萬到350萬桶，占歐盟進口石油量的27%。石油和天然氣的營收挹注俄國去年中央政府總預算的45%。

歐盟會員國的高階官員27日詳細討論禁運俄國石油的議題，歐盟執委會這幾天將與會員國進一步討論細節，預計下周提案。

美國財政部長葉倫上周表示，歐盟完全禁止進口俄國石油可能會推高國際原油價格，衝擊全球經濟，「而且對俄國的影響微乎其微」，因為國際原油價格上揚，俄國可以從出口到其他國家獲利。葉倫建議歐盟可以繼續進口俄國石油，但將貨款存入第三方託管帳戶。

德國政府和能源產業近日不斷強調，天然氣供應依舊充足。隨著俄國天然氣持續輸送德國，該國天然氣儲存槽目前已裝滿三分之一的容量。德國經濟部長哈柏克表示，德國致力從其他國家獲取天然氣，導致從俄國進口天然氣量減少三分之一。德國官員表示，他們希望今年年底從俄國進口天然氣比率從原先的超過五成降到少於三分之一。

俄國 德國 石油

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