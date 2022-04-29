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全球191起不明幼兒肝炎 歐洲疾管中心表達憂心

中央社斯德哥爾摩28日綜合外電報導
圖：pixabay
圖：pixabay

歐洲疾病預防管制中心今天表示，不明原因的幼兒嚴重肝炎病例是「一起令人憂心的公共衛生事件」。

根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）數據顯示，自3月底以來，全球已通報191例肝炎病例，其中大多數在歐洲，其中有些病例會導致肝衰竭，需要肝臟移植。

歐洲疾病預防管制中心說，這種疾病「相當罕見」，但由於其潛在衝擊，認定對兒童的風險「很高」。病因還不清楚。

歐洲疾病預防管制中心表示，這種疾病對歐洲兒童的風險無法準確評估，因為人與人之間傳播的證據還不清楚，且歐盟病例「零星分布且趨勢不明」。

有鑑於這個疾病的原因還不清楚，以及可能造成的潛在嚴重程度，歐洲疾病預防管制中心表示，疫情「構成令人憂心的公共衛生事件」。

蘇格蘭的肝炎病例從3月31日開始激增，到目前為止通報的191例肝炎病例中，有100多起發生在英國

其他12個歐洲國家、美國、以色列和日本也通報進一步感染病例。

根據世界衛生組織，到目前為止至少有一名兒童死於這種神秘疾病。

大多數染病兒童不到10歲，許多未滿5歲。染病兒童全都沒有罹患其他基礎疾病。

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