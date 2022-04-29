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傳參戰助烏克蘭抗俄 英國證實公民1死1失蹤

中央社／倫敦28日綜合外電

英國外交部今天表示，目前已知一名英國公民在烏克蘭喪生、一人失蹤；據傳兩人在當地與俄羅斯軍隊交戰。

英國媒體報導，死者名為席布萊（Scott Sibley），是一名退伍軍人，雖然他的身分未獲正式證實，但昔日同袍向他致敬。

據信席布萊是英國人在烏克蘭衝突戰死的第一人；據報他年齡36歲。

「英國外交、國協及發展部（Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO）發言人告訴法新社 ：「我們可以證實一名英國公民在烏克蘭喪生，（我們）對他的家人表示支持。」

這名發言人表示：「我們也獲知（另一名）英國公民在烏克蘭失蹤，我們對他們的家屬表示支持，正緊急尋求進一步消息。」

以席布萊之名架設的籌款網頁，對他「具有感染力的笑聲及能鼓舞大家的能力」表示敬意。

英國突擊後勤團後勤支援中隊（Logistic Support Squadron, Commando Logistic Regiment）在臉書（Facebook）網頁致意，「在本週，中隊失去一位前服役軍人，這人在最後一刻都展現出突擊隊的精神，願席布萊安息。」

英國 烏克蘭 俄羅斯

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