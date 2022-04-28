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土耳其總統訪沙烏地 卡舒吉遇害事件後首次

中央社伊斯坦堡28日專電
土耳其總統厄多安今天前往沙烏地阿拉伯，進行為期2天的訪問。圖為厄多安（左）和沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（右）會面。歐新社
土耳其總統厄多安今天前往沙烏地阿拉伯，進行為期2天的訪問。圖為厄多安（左）和沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（右）會面。歐新社

土耳其總統府表示，總統厄多安今天前往沙烏地阿拉伯，進行為期2天的訪問。土、沙兩國2018年因記者卡舒吉於伊斯坦堡遇害關係惡化，這是厄多安在卡舒吉事件發生後，首次踏上沙國領土。

土耳其總統府發布聲明指出，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）應沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）邀請，於28日至29日出訪沙國。雙邊將檢視土、沙關係的各個面向，並討論如何強化合作及就區域和國際事務交換意見。

土、沙這兩個中東大國敵對多時，沙烏地記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在伊斯坦堡遭到謀殺更導致雙邊關係進一步惡化，厄多安指控沙烏地政府「層峰」下令動手，沙國商界則出手抵制土耳其貨物，傷及土國經濟。

為修補與沙烏地的關係，土耳其法院4月7日裁定，將卡舒吉案件移交沙烏地審理。這項決定遭人權團體抨擊，但似乎預示兩國經濟互動回暖。

土耳其國庫暨財政部長內巴蒂（Nureddin Nebati）昨天推文表示，他與沙烏地財政部長賈丹（Mohammed al-Jadaan）視訊討論改善兩國經濟合作的方式，也就貿易及投資交換意見。

土耳其經濟多年來不見起色，加上厄多安力挺非典型貨幣政策，使土國去年底爆發里拉危機，通貨膨脹率一度飆破60%。土國明年將迎來大選，政府正持續透過外交管道緩解經濟壓力。

土耳其除了與中國、卡達、韓國及阿拉伯聯合大公國（UAE）簽訂貨幣互換協議外，也盼與沙烏地達成類似協議。路透社今天引述一名西方外交官指出，「厄多安是務實的政治動物，除非他能增加就業機會，否則他的民意支持可能撐不了一年」。

卡舒吉 財政部 貨幣

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