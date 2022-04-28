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加拿大國會通過動議 認定俄在烏克蘭種族滅絕暴行

中央社蒙特婁27日綜合外電報導

加拿大國會今天一致通過動議，認定俄羅斯「對烏克蘭人民的種族滅絕暴行」，並認可「系統性和大規模戰爭罪和人道罪」的證據。

這項動議由加拿大左派新民主黨（New Democratic Party）議員麥佛遜（Heather McPherson）提出，他推文表示：「今天下議院的每一位議員都支持我提出的動議，認定俄羅斯正在對烏克蘭人民犯下種族滅絕罪行。」

這項動議陳述了俄羅斯武裝部隊在總統普亭（Vladimir Putin）及俄國國會其他人的指示下犯下的罪行。

這場「大規模暴行」包括「蓄意殺害烏克蘭平民的系統性案例，褻瀆屍體」、酷刑、強暴，以及「強行將烏克蘭兒童帶到俄羅斯領土」。

根據文件，加拿大下議院藉由通過這項動議，認定「俄羅斯正在對烏克蘭人民犯下種族滅絕罪行」。

烏克蘭國會大約10天前通過一項類似的決議。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）本月稍早首次以「種族滅絕」字眼描述俄羅斯在烏克蘭的暴行。

杜魯道呼應美國總統拜登（Joe Bide）以種族滅絕形容俄軍在烏克蘭的暴行，克里姆林宮則駁斥這種說法，稱「不可接受」。

烏克蘭 俄羅斯 加拿大

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