馬克宏連任後首露面 訪視巴黎市郊險被番茄砸到

法國總統馬克宏27日造訪巴黎西北郊一座市場，是他本月24日當選連任後首度公開露面。(路透)

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）今天造訪巴黎西北郊一座市場，是他本月24日當選連任後首度公開露面，有人朝他丟擲番茄，但未砸中。

馬克宏24日在總統大選決選中擊敗極右翼對手雷朋（Marine Le Pen），順利連任。他過去幾天都待在巴黎城外住處和艾麗榭宮（Elysee Palace），思考如何重組 新政府。

馬克宏承諾要讓當前分裂的法國團結起來，他選擇巴黎西北方的賽爾吉-蓬多瓦茲（Cergy-Pontoise）作為連任後第一個造訪的地點。這座約有20萬人口的市鎮收入偏低，當地選民在本月10日的大選首輪投票中最支持極左派候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）。

法新社報導，馬克宏在市場與當地居民談話時，有人突然朝他扔擲一堆小番茄，果子從他頭上掠過，沒有砸中他，但打到旁人。

來源：The Telegraph

馬克宏的隨扈迅速反應，大喊「投擲物！投擲物！」，同時用手護住馬克宏的頭，接著撐傘保護他。

馬克宏看起來很鎮定，只是想要盡快繼續前進，有人聽到他說：「不！別打架！」

法國總統馬克宏27日在與群眾接觸時險遭番茄砸中，他的隨扈立刻撐起雨傘保護他。(Getty Images)

法國新聞電台（Franceinfo）報導，在場記者說，丟番茄的是一名不滿攤子被人群推擠的攤販；這名記者認為，攤販瞄準的是記者和群眾，並非馬克宏。

這件事並未引起波瀾，卻讓人意識到，要嚴密保護一位即使在自己不受歡迎之處也要深入人群的總統有多困難。

2021年6月，馬克宏在一趟行程中與居民打招呼時，就曾遭到一名男子掌摑。

艾麗榭宮官員強調，馬克宏在賽爾吉-蓬多瓦茲的行程很順利，有大批群眾盡可能想接近他。

馬克宏在行程中說：「不管在城市或鄉村，我們真的必須在最窮困的社區為真正有效的機會平等創造條件。唯有如此才能擺脫這種懷疑…以及被遺棄的感覺。」

法國將於6月舉行國會選舉，一般預料馬克宏將在未來數日內任命新總理及新的內閣成員，但很難看出他在考慮哪些人選。

他只說：「我會任命致力於社會及環境議題且有效率的人。」有人猜測他可能會任命女性為新總理，若真如此，將是自1991年柯瑞 松（Edith Cresson）就任總理以來，法國再度由女性統領政府。