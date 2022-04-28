我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

「不要干預俄烏戰爭」普亭：否則將面臨閃電般的回擊

馬克宏連任後首露面 訪視巴黎市郊險被番茄砸到

中央社／賽爾吉-蓬多瓦茲27日綜合報導
法國總統馬克宏27日造訪巴黎西北郊一座市場，是他本月24日當選連任後首度公開露面。(路透)
法國總統馬克宏27日造訪巴黎西北郊一座市場，是他本月24日當選連任後首度公開露面。(路透)

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天造訪巴黎西北郊一座市場，是他本月24日當選連任後首度公開露面，有人朝他丟擲番茄，但未砸中。

馬克宏24日在總統大選決選中擊敗極右翼對手雷朋（Marine Le Pen），順利連任。他過去幾天都待在巴黎城外住處和艾麗榭宮（Elysee Palace），思考如何重組新政府。

馬克宏承諾要讓當前分裂的法國團結起來，他選擇巴黎西北方的賽爾吉-蓬多瓦茲（Cergy-Pontoise）作為連任後第一個造訪的地點。這座約有20萬人口的市鎮收入偏低，當地選民在本月10日的大選首輪投票中最支持極左派候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）。

法新社報導，馬克宏在市場與當地居民談話時，有人突然朝他扔擲一堆小番茄，果子從他頭上掠過，沒有砸中他，但打到旁人。

來源：The Telegraph

馬克宏的隨扈迅速反應，大喊「投擲物！投擲物！」，同時用手護住馬克宏的頭，接著撐傘保護他。

馬克宏看起來很鎮定，只是想要盡快繼續前進，有人聽到他說：「不！別打架！」

法國總統馬克宏27日在與群眾接觸時險遭番茄砸中，他的隨扈立刻撐起雨傘保護他。(G...
法國總統馬克宏27日在與群眾接觸時險遭番茄砸中，他的隨扈立刻撐起雨傘保護他。(Getty Images)

法國新聞電台（Franceinfo）報導，在場記者說，丟番茄的是一名不滿攤子被人群推擠的攤販；這名記者認為，攤販瞄準的是記者和群眾，並非馬克宏。

這件事並未引起波瀾，卻讓人意識到，要嚴密保護一位即使在自己不受歡迎之處也要深入人群的總統有多困難。

2021年6月，馬克宏在一趟行程中與居民打招呼時，就曾遭到一名男子掌摑。

艾麗榭宮官員強調，馬克宏在賽爾吉-蓬多瓦茲的行程很順利，有大批群眾盡可能想接近他。

馬克宏在行程中說：「不管在城市或鄉村，我們真的必須在最窮困的社區為真正有效的機會平等創造條件。唯有如此才能擺脫這種懷疑…以及被遺棄的感覺。」

法國將於6月舉行國會選舉，一般預料馬克宏將在未來數日內任命新總理及新的內閣成員，但很難看出他在考慮哪些人選。

他只說：「我會任命致力於社會及環境議題且有效率的人。」有人猜測他可能會任命女性為新總理，若真如此，將是自1991年柯瑞松（Edith Cresson）就任總理以來，法國再度由女性統領政府。

馬克宏 柯瑞 重組

上一則

教宗談岳母、婆婆議題 呼籲：被妖魔化但仍應注意口舌

延伸閱讀

法國選擇歐洲 內部更對立

法國選擇歐洲 內部更對立
法國變了…中壯年多挺極右派 仇外、種族主義主張成新常態

法國變了…中壯年多挺極右派 仇外、種族主義主張成新常態
廢票率新高 法國選民「爛蘋果擇一」比起馬克宏更怕雷朋

廢票率新高 法國選民「爛蘋果擇一」比起馬克宏更怕雷朋
馬克宏第2任期困難多 獲勝主因「選民更討厭雷朋」

馬克宏第2任期困難多 獲勝主因「選民更討厭雷朋」

熱門新聞

俄國總統普亭21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，但不難發現普亭看起來有點臃腫，且右手緊抓桌子，健康狀況再掀討論。取材自推特

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

2022-04-22 22:15
俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。取材自推特

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

2022-04-20 08:29
波托申亞（右）與妻女。圖翻攝推特@MattiasSvea

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

2022-04-22 08:17
4名印度男子闖入動物保護區，輪流性侵一隻長達140公分的孟加拉巨蜥。圖為孟加拉巨蜥示意圖。（取材自維基）

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

2022-04-19 23:40
俄羅斯外交部長拉夫洛夫說，北約利用烏克蘭打代理戰爭，恐將引起世界大戰。(路透)

俄控北約打代理戰 恐釀三戰 烏反譏「快輸了才放話」

2022-04-26 20:47
烏克蘭軍方23日表示，烏軍摧毀了南部刻松(Kherson)地區的俄軍指揮所，當時在指揮所內的兩名俄羅斯將軍陣亡。圖為刻松空軍基地的衛星畫面。美聯社

烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡

2022-04-23 19:55

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳