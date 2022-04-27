教宗談岳母、婆婆議題 呼籲：被妖魔化但仍應注意口舌

教宗方濟各27日針對岳母的議題提出自己的看法，強調「別將她們（岳母）視為魔鬼」，同時也向岳母們喊話「要注意自己說的話」。(美聯社)

教宗方濟各 （ Pope Francis）27日針對岳母、婆婆的議題提出自己的看法，強調「別將她們（岳母、婆婆）視為魔鬼」，同時也向岳母們喊話「要注意自己說的話」。

衛報報導，現年85歲的教宗方濟各在聖彼得廣場向信徒講述這個存在已久的議題，稱岳母長久以來時常成為「被汙名化的受害者」，教宗補充說「我並不是說我們將她們視為魔鬼，但她們總被認為是一個不讓人愉快的角色，但岳母終究是你丈夫的母親或是你妻子的母親」。

教宗稱「我們對自己說『岳母、婆婆離得越遠越好』，但不該是這樣，她是一位母親、她是一位長者，對一個女人來說最美好的事情之一就是有孫子孫女，當她的孩子也有了孩子，這會讓她宛若新生」。

此外，教宗也敦促兒媳要照顧好與岳母、婆婆的關係，稱「他們生下你的配偶，至少讓他們開心」，不過教宗也叮囑岳母、婆婆們「讓我告訴你們，小心表達自己的方式，因為濫用唇舌是岳母最嚴重的罪過之一，應當要小心」。

這並非教宗首次談及此議題，2015年訪問美國時，他就曾對成千上萬的人群表示「家庭中產生紛爭，有時盤子會飛、孩子會讓人頭疼，但我仍不會去談論岳母、婆婆的問題」。