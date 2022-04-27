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研究：疫情隔離讓人孤獨 感覺時間變慢了

中央社╱聖保羅27日電
一項巴西研究指出，新冠病毒大流行影響人們感知時間流逝的方式，社交隔離下，人們感到更加孤獨，覺得時間過得更慢。此為示意圖。(本報資料照片)
一項巴西研究指出，新冠病毒大流行影響人們感知時間流逝的方式，社交隔離下，人們感到更加孤獨，覺得時間過得更慢。此為示意圖。(本報資料照片)

期刊「科學先端」（Science Advances）發表一項巴西研究指出，新冠病毒大流行影響人們感知時間流逝的方式，社交隔離下，人們感到更加孤獨，覺得時間過得更慢。

由聖保羅研究基金會（Fapesp）支持的研究指出，在2020年5月巴西實施社交隔離第一個月結束時，65%參與研究調查的志願者表示，隔離期間感覺工作時間拖得更慢，這種現象被研究人員歸類為「時間膨脹」，與孤獨感和缺乏積極體驗有關。

但也有志願者表示，隔離期間時鐘似乎走得很快，沒有時間滿足日常需求和休閒。

研究論文第一作者、巴西ABC聯邦大學教授克拉沃（André Cravo）表示，研究人員觀察志願者5個月，以了解新冠病毒大流行開始的「寫照」是否會隨著時間進展而改變。結果顯示，時間膨脹感在幾周內逐漸減弱，但時間壓力方面則沒有顯著差異。

這項研究始於2020年5月6日，3855名志願者參與線上問卷調查，例如是否完成一周的日常工作和休閒，他們的感受（快樂、悲傷、孤獨等），執行短時間間隔（30或60秒）任務的能力。

克拉沃指出，每名志願者都被邀請每周回答新的評估，但不是所有人都參與，所以最終分析只歸納900名至少回答4周問卷的志願者數據。

在5個月的調查期間，研究人員觀察到一種類似模式，在志願者感到更加孤獨且受到較少積極影響的幾周，感到時間過得更慢；而在壓力很大的情況下，就覺得時間過得更快。

克拉沃指出，時間過得快或慢的感覺主要受到兩個因素影響，即特定情況下的時間重要性和不可預測性，例如上班遲到被上司罵，會覺得分秒難捱；旅遊玩樂時則會覺得時光飛逝。

至於人們會如何「記憶」新冠病毒大流行期間時間的流逝？克拉沃認為沒有一定的說法，因為一些幸福、快樂的時間標記，如節日和生日都在實施社交隔離期間被遺失，這仍然是一個懸而未決的問題。

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