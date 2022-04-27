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日本40歲黨魁爆不倫 戀上支持者14歲女兒 產下1子

聯合新聞網 / 綜合報導
平塚正幸在YouTube開直播回應周刊報導。（圖截自YouTube）
平塚正幸在YouTube開直播回應周刊報導。（圖截自YouTube）

40歲的日本國民主權黨黨魁平塚正幸近日被日本周刊《FLASH》爆料住家遭搜索，原因是他與支持者的14歲女兒發生關係，少女後來更生下一名孩子，雖然他堅決否認，不過警方已開始展開調查。

平塚正幸是反疫苗、反口罩名人，他在2020年7月東京都知事選舉，最後僅拿下0.15%的得票率，之後便轉戰YouTube頻道，繼續反疫苗、反口罩的宣傳活動。

2021年12月26日，他的住家遭到警方搜索，當時他還表示自己沒有做任何壞事，要支持者們相信他，一定會說出事情真相。

但日本周刊《FLASH》引述國會消息人士指出，平塚住家被搜索其實是因為跟一名未成年少女發生性關係，對方因此懷孕還生了小孩，而他在被搜索的前幾天，還在自己的IG帳號po出一名小寶寶的照片，疑似就是該名少女生的。

消息人士說，2020年9月國民主權黨在葛飾區堀切水邊公園的煙火大會辦活動，前地方議員的妻子也帶了自己的14歲女兒來參加，平塚因此認識了這名國二少女，後來便開始交往，而該議員一直以來，都是力挺平塚的忠實支持者。

少女的父親，也就是那名前地方議員後來得知此事非常生氣，更透過律師對媒體證實，就是平塚讓他女兒懷孕，目前正提出法律訴訟，他被指控違反《兒童福利法》與《青少年健全育成條例》。

在周刊踢爆這起性醜聞後，平塚在YouTube開直播回應此事件，過程中他詭異的姿態和謎樣的笑容，以及回答網友問題時一邊撫摸黃色的玩具熊，並將娃娃「深入」襯衫縫隙的行為，讓許多人感到不解。

來源：平塚正幸98 YouTube

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