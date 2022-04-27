我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情改變你和我╱母與幼子分隔中美 1年半才相見

一洲焦點／俄烏戰改變世界、北京怕被丟包、左派哭推特

恐遭暫停會員資格 俄羅斯宣布退出世界觀光組織

中央社馬德里27日綜合外電報導
世界觀光組織秘書長波洛利卡希維里（Zurab Pololikashvili）。路透
世界觀光組織秘書長波洛利卡希維里（Zurab Pololikashvili）。路透

聯合國世界觀光組織（UNWTO）今天表示，俄羅斯因入侵烏克蘭可能遭到暫停成員資格，因此莫斯科在會員國投票表決前自行宣布退出這個組織。

UNWTO在推特發文稱，「俄羅斯宣布有意退出UNWTO」，因此暫停俄方成員國資格，「即刻生效」。

世界觀光組織早在3月就宣布，由於俄軍侵略烏克蘭，希望暫停俄羅斯的成員國資格。

上述決定須於今天在馬德里登場的2天特別大會上，得到159個成員國中2/3的同意，方可正式生效。

世界觀光組織表示，儘管俄羅斯在投票前宣布退出，以讓成員國表達意見，但投票仍照原計畫進行。

UNWTO指出，這是該組織第一次為暫停成員國資格而召開會議。

世界觀光組織秘書長波洛利卡希維里（Zurab Pololikashvili）透過推文稱：「我們的目標很明確：促進以和平為目的的觀光業，以及尊重人權普世價值。只有遵守上述原則的成員才能加入UNWTO。」

波洛利卡希維里曾任喬治亞經濟發展部長，該國2008年曾遭俄國入侵。

UNWTO成立於1975年，是一個促進觀光旅遊產業和國際貿易的政府間機構，總部設在西班牙馬德里。

擁有近150名員工的UNWTO警告，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行衝擊，全球旅遊業的復甦速度本就不平均，如今又爆發烏俄衝突，復甦腳步恐進一步遭到拖累。

觀光 俄羅斯 投票

上一則

報復制裁 俄禁止287名英國會議員入境

下一則

芬蘭總統染COVID-19後又得肺炎 狀況好轉將出院

延伸閱讀

報復制裁 俄禁止287名英國會議員入境

報復制裁 俄禁止287名英國會議員入境
美俄今換囚 前海軍陸戰隊員與俄羅斯機師各獲釋

美俄今換囚 前海軍陸戰隊員與俄羅斯機師各獲釋
證實停供波蘭保加利亞天然氣 Gazprom加碼警告不准擅抽

證實停供波蘭保加利亞天然氣 Gazprom加碼警告不准擅抽
英國國防部：烏克蘭保有大部分領空的控制權

英國國防部：烏克蘭保有大部分領空的控制權

熱門新聞

俄國總統普亭21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，但不難發現普亭看起來有點臃腫，且右手緊抓桌子，健康狀況再掀討論。取材自推特

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

2022-04-22 22:15
俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。取材自推特

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

2022-04-20 08:29
波托申亞（右）與妻女。圖翻攝推特@MattiasSvea

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

2022-04-22 08:17
4名印度男子闖入動物保護區，輪流性侵一隻長達140公分的孟加拉巨蜥。圖為孟加拉巨蜥示意圖。（取材自維基）

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

2022-04-19 23:40
俄羅斯外交部長拉夫洛夫說，北約利用烏克蘭打代理戰爭，恐將引起世界大戰。(路透)

俄控北約打代理戰 恐釀三戰 烏反譏「快輸了才放話」

2022-04-26 20:47
烏克蘭軍方23日表示，烏軍摧毀了南部刻松(Kherson)地區的俄軍指揮所，當時在指揮所內的兩名俄羅斯將軍陣亡。圖為刻松空軍基地的衛星畫面。美聯社

烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡

2022-04-23 19:55

超人氣

更多 >
世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾

劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」