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「烏克蘭鄰國」成下一目標？摩爾多瓦親俄地區爆炸頻傳

編譯張君堯／綜合報導
烏克蘭鄰國摩爾多瓦的親俄叛離地區「聶斯特河」沿岸近一周頻傳爆炸事件，讓人擔憂該處將成為俄軍的下一個目標，總統桑杜緊急召開國安會議。（歐新社）
烏克蘭鄰國摩爾多瓦的親俄叛離地區「聶斯特河」沿岸近一周頻傳爆炸事件，讓人擔憂該處將成為俄軍的下一個目標，總統桑杜緊急召開國安會議。（歐新社）

俄國與烏克蘭持續在烏東頓巴斯（Donbass）激戰，不過鄰國摩爾多瓦的親俄叛離地區「聶斯特河」（Transnistria）沿岸近一周頻傳爆炸事件，讓人擔憂該處將成為俄軍的下一個目標。

衛報報導，摩爾多瓦地方當局表示26日上午2根承載俄羅斯無線電廣播的天線被炸毀，而25日更有身分不明的襲擊者在蒂拉斯波爾（Tiraspol）攻擊當地國土安全部大樓。摩爾多瓦政府在評論國土安全部的事件時定調為旨在「為分離地區的安全局勢製造緊張的藉口」。

一名俄羅斯高級指揮官上周曾表示「俄羅斯進攻的新目標是控制烏克蘭南部並進入聶斯特河沿岸地區」，這引發外界擔憂摩爾多瓦可能成為莫斯科當局與西方之間日益緊張的新熱點。

由於局勢愈發緊張，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）緊急召開國安會議，並在會後表示「某些未具名的聶斯特河沿岸勢力『支持戰爭』，並有興趣破壞該地區的局勢穩定」，最後強調目前未有封鎖地區的計畫，並支持和平方式處理，同時提升國家安全等級。

聶斯特河沿岸由親俄分離分子控制，擁有1500名俄羅斯軍隊和一個大型軍火庫，同時與烏克蘭西部接壤。緊張事件發生後俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrey Rudenko）表示「莫斯科當局『擔心』聶斯特河沿岸最近發生的一連串爆炸事件」，並稱俄羅斯希望避免當地被捲入戰爭。

摩爾多瓦專家、克林根達爾研究所智庫高級研究員迪恩（Bob Deen）表示，很難釐清摩爾多瓦近期的事件是俄羅斯的「假旗行動」還是反俄團體的破壞行為，但他表示俄羅斯近日的言論代表他們為聶斯特河沿岸制定一些「長期目標」，並可能表明莫斯科在這方面的野心。

俄羅斯 烏克蘭 國土安全部

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