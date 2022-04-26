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緊張升級 俄揚言：周三對波蘭和保加利亞斷供天然氣

編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯宣布27日將切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應。圖為Gazprom在莫斯科的煉油廠。（歐新社）
俄羅斯宣布27日將切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應。圖為Gazprom在莫斯科的煉油廠。（歐新社）

俄羅斯將在周三切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應，此舉標示莫斯科與歐洲各國在關鍵能源供應上的緊張關係出現重大升級。

俄方正兌現普亭先前喊出的、不用盧布買天然氣就切斷供氣的威脅。歐盟認為用盧布付費違反對俄制裁規定，而且等於在給普亭提供助力，而波蘭對俄國的批評一直非常激烈，已拒絕以盧布作為天然氣交易的結算貨幣。

根據波蘭主要天然氣供應商PGNiG，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）通知，付款截止日馬上就到，周三起將停止所有天然氣的供應。保加利亞很快也收到停止供氣的通知。預計未來幾周會有更多公司必須在支付盧布還是失去供應之間做出抉擇。

歐洲天然氣價格一度飆升17%，交易員正評估其他歐洲國家也被「斷氣」的風險。

俄羅斯斷供天然氣的威脅已持續數周。上周曾有跡象顯示，歐盟暗示可能有辦法解開僵局。但俄羅斯這次對波蘭和保加利亞停供天然氣，預示雙方已不太可能妥協，歐盟也失去了制裁俄羅斯天然氣的選擇權。

波蘭周二說，已為俄羅斯能源斷供做足準備，安排了液化天然氣（LNG）的供應，用戶不會受影響。波俄的長期天然氣合約今年底到期，波蘭一再表示不打算延長。該國計畫10月開通一條始於挪威的管線。

市場焦點現在轉向其他歐洲國家，尤其是同樣嚴重依賴俄羅斯天然氣的德國。柏林暫無回應。

另一俄羅斯天然氣主要進口國的義大利正密切關注局勢，但評估是還沒出現被斷供的直接風險。

智庫Bruegel的研究員Simone Tagliapietra表示，「俄羅斯停止向波蘭和保加利亞供應天然氣，表明雙邊能源關係出現歷史性轉折，可能表示未來幾周對其他歐洲國家也會有類似行動。歐洲各國需調動所有能調動的緊急措施，以確保供應安全」。

克里姆林宮規定外國買家需在Gazprombank開立特別的盧布和外幣帳戶以處理付款事宜，這些可以通過遠程操作完成。買家把外幣打入帳戶，Gazprombank通過莫斯科交易所將其兌換成盧布，再把這些盧布打進買家帳戶，作為支付給俄羅斯天然氣股份公司的款項。當盧布進入俄羅斯天然氣公司帳戶後，俄方即認定付款完成。

天然氣 俄羅斯 歐盟

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